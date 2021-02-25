CHP'li Öztrak: Erdoğan paraların nereye harcandığını nihayet itiraf etti!

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili ve Ekonomi Heyeti Başkanı Faik Öztrak, Nevşehir’de Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Değerlendirmelerde bulunan Öztrak, “Şu ana kadar bu ülkeyi yönetenler pandemi sonrasını düşünmemişler. Bu işleri krediyle idare ederiz, bu da gelir geçer mantığıyla götürmüşler” dedi. Öztrak, pandeminin bir dünya savaşı gibi olduğunu belirterek “Dünya savaşından kendi varlıklarını en iyi koruyabilen ülkeler galip olarak çıkıyor” diye konuştu.

‘BİR ŞEYLER YAPACAK OLANLAR YARA BERE İÇİNDE’

Tedarik zincirleri kısaldığı için Türkiye’nin önemli bir lokasyon haline geldiğini kaydeden Öztrak, “Şimdi tam bir şeyler yapma zamanı ama o bir şeyleri yapacak olanlar yara bere içinde kalmışlar, ayağa kalkmakta zorlanıyorlar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

‘REZERVLERİN NASIL SATILDIĞINI İTİRAF EDECEK’

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki grup toplantısında Merkez Bankası’nın rezervlerinin pandemi sürecinde hukuka uygun şekilde harcandığı söylemine yönelik şöyle konuştu:

“Nihayet sattığını itiraf etti, şimdi nasıl sattığını söyleyecek. Nasıl harcadılar, yöntem ne oldu, neden hiç ihale yapmadılar? Eskiden Merkez Bankası’nın sayfasında ihaleleri görürdük. Ey merkez bankası, kime sattın? O sattığın hazineyse o hazine kamu bankalarına bu dövizleri nasıl verdi? Akşam bunun Türk Lirası karşılıkları nasıl döndü?”

‘MERKEZ BANKASI BÖYLE GİDERSE DÜNYADA EN YÜKSEK FAİZİ VERİR’

Öztrak, Merkez Bankası rezervlerinin yerine konulmasının “Faizleri çok yüksek tutarak ve yurtiçi ve yurt dışındaki yatırımcılara güven verecek bir program ortaya koyarak” mümkün olduğunu belirtti. Öztrak, “İlkini yaptılar. Dünyanın en yüksek 10. Faizini veriyor Merkez Bankası ama ikincisine dair bir adım yok böyle giderse dünyanın en yüksek birinci faizini verir Merkez Bankası” dedi.