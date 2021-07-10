CHP'li Öztrak son 3 yılda yaşananları böyle aktardı: Zam oldu, zulüm oldu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:31

Faik Öztrak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde getirilen Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin gelişmelerini yazdı. Erdoğan'ın, damadı Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirmesi ile ekonomide yaşanan kötü gidişatı derleyen CHP'li Öztrak, şu gelişmeleri aktardı:

"1) 10 Temmuz 2018'de Erdoğan Şahsım Hükümeti, işbaşı yaptı. Damat o gün ekonominin başına getirildi. 3 yıl önce: Dolar kuru 4,54 TL idi. Şimdi 8,70 TL, Avro kuru 5,34 TL idi. Şimdi 10,29 TL, TCMB'nin buharlaşan 128 milyar $'ı ise cabası. '128 Milyar Dolar Nerede?' Hâlâ cevabı yok."

"ORTA DİREK ÇÖKTÜ"

2) Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşı yaptığı günden, bugüne;

Köprü geçiş ücreti yüzde 309, Otomobil yüzde 236, Bulaşık makinesi yüzde 192, TV yüzde 172, Bilgisayar yüzde 164 zam gördü. Gençlerin yuva kurması çok zorlaştı. Orta direk tamamen çöktü.

MUTFAKLARDA YANGIN

3) Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşı yapmasıyla beraber mutfaklar da yangın yerine döndü.

Son üç yılda, Kiraz yüzde 125, Kayısı yüzde 120, Ayçiçek yağı yüzde 118, Margarin yüzde 117, Şeftali yüzde 112, Mercimek yüzde 104 zam gördü. Sofraların bereketi kaçtı.

"ZAM OLDU, ZULÜM OLDU"

Bu 3 yılda görülmemiş rezaletleri gördük. Suç olmasına rağmen, Bakanlığına dezenfektan satan Bakan gördük. Erdoğan, soruşturma açılması için, kılını kıpırdatmadı. Aksine bu Bakana teşekkür etti. Mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan AK Partili siyasetçi hakkında da hiçbir şey yapmadı. Erdoğan Şahsım Hükümeti, zam oldu, zulüm, işsizlik oldu, yoksulluk oldu. Milleti perişan etti. Ama bu topraklar, "Mazlumun ahı, indirir Şahı" inancına sahiptir. Kaçtıkları sandık milletin önüne gelecek, milletimiz o gün, zulüm ile abad olanların dersini bihakkın verecek.