CHP'li Öztrak'tan Cumhur İttifakı'na sert çıkış: Aldatılma kotanız doldu!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:21

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı gerçekleştirdi.

"KİMLER BUNLARI KORUYUP KOLLADI?"

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan Öztark şunları dedi:

"6 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 1 yurttaşımız hale kayıp. Bu aynı fabrikada son 11 yılda yaşanan 5. patlama. Bu kadar iş cinayetine rağmen bu fabrika bu günlere ismini değiştire değiştire nasıl geldi? Kimler bunları koruyup kolladı? Böyle bir kazada iş yeri sahibi hukuken sorumludur. Müfettişlerin bölgedeki çalışması bitmeden bir cumhurbaşkanının iş yeri sahibini birkaç kez araması doğru değildir. Bunun üstünü nasıl örteriz diye sormuş mudur? Bir kere daha ismini değiştir demiş midir?"

"FETÖ'NÜN KENDİSİ OKYANUS ÖTESİNDE AMA FİKİRLERİ İKTİDARDA"

İktidarın çoklu baro planını da eleştiren Öztrak şunları kaydetti:

"Sarayın karanlık dehlizlerinde yazılan barolarla ilgili yasa teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Bu teklifte milletimizin yararına, milletimiz için ne var? Bu yasa teklifi adalet düzeyimizi uygar toplumların adalet düzeyinin üzerine mi çıkarıyor? Milletvekillerimiz adalet komisyonunda çoklu baro projesine karşı büyük mücadele verdi. Bu yasa teklifinde ne var? Saray hükümetinin yandaş avukatlarına yeni iş alanları açma çabası var. Yargıda FETÖ borsasını yöneten saray avukatlarının işini daha da kolaylaştırmak var. Avukatların cübbelerine düğme diktirip ilik açtıracaklar. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda.

"ALDATILMA KOTANIZ DOLDU"

Lafa gelince tek bayrak, tek vatan ama iş baroya gelince çok baro, çok hukuk. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa devletin birliği nasıl korunacak? İstiklali tam olmanın ön koşulu hukuk birliğidir. AKP ve MHP'nin getirdiği bu teklif 784 bin km karelik vatan toprağını parçalama projesidir. Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse niyetini bir kez daha sorgulayın. Aldatılma kotanız doldu."

ENFLASYON

Öztrak, enflasyona ilişkin ise şu açıklamada bulundu:

"Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alarmı takılacak noktaya gelmişiz ama sarayın kibirli adamı hala enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ama söylemekle olmuyor. Faiz düştü ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Güven yok, yeni dayanışma programı yok, yenü bütçe yok, lafla bu iş olmaz."