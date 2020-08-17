CHP'li Öztrak'tan Sağlık Kurulu tepkisi: Adı var, kendisi yok

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:17

CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak, koroavirüs salgını ile mücadelenin 'tavsadığını' belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya , "Ya ‘bu zaten beklediğimiz bir durumdu’ diyor ya da şikâyet etmekten ve tweet atmaktan başka bir şey yapmıyor. Sayın Bakan, siz şikâyet makamı değilsiniz. Tedbir alın, alamıyorsanız gereğini yapın" diye seslendi.

CHP Parti sözcüsü Öztrak, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Sadece ekonomide değil, korona salgınında da işler iyi gitmiyor. Son beş gündür yeni hastaların sayısı, iyileşen hastalarımızın sayısını oldukça aşmış durumda. Doktorlarımızı, sağlık görevlilerimizi salgına kurban vermeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız tükenmişlik sendromu yaşamaya başladılar. Mücadelede bir tavsama olduğu açık. Okulların açılışı yeniden ertelendi. Bu süre içinde derslik sayısı nasıl yeterli hale getirilecek. Kayıt yapılırken ailelerden dezenfektan parası alındığını duyuyoruz. Bu düzensizlik içinde bir nesli kaybetmek üzereyiz. Veliler ne yapacağını bilmiyor. Sağlık Kurulu’nun adı var, kendisi ortada yok. Sağlık Bakanı ya ‘bu zaten beklediğimiz bir durumdu’ diyor ya da şikâyet etmekten ve tweet atmaktan başka bir şey yapmıyor. Sayın Bakan, siz şikâyet makamı değilsiniz. Tedbir alın, alamıyorsanız gereğini yapın."