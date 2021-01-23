CHP'li Öztunç: Kapadokya'nın her yeri külçe külçe külçe altın olsa ne yazar?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 14:55

Kanadalı maden şirketi Centerra, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin en değerli turizm alanlarından biri olan Kapadokya bölgesinde harekete geçti.

Kanadalı Centerra maden şirketi, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmen ruhsat aldı. Yöre halkı şirketin sondaja başlamasıyla haberdar olabildi ve binlerce itiraz dilekçesi yazdı.

‘AK PARTİ HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ’

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Ali Öztunç da bu durumu eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu:

“Kapadokya’ya Avanos’a çok büyük kötülük yapmak istiyorlar. Kapadokya bölgesi, Anadolu içinde bir nazar boncuğudur. Dünyanın hiçbir tarafında Avanos gibi Kapadokya gibi bir yer yoktur. Burası Allah’ın bir lütfu. Peri bacalarının olduğu, tarihi bir bölge. Ama şimdi buraya altın arama ruhsatı veriliyor. İki ay kadar önce Kapadokya’ya gitmiştim, bir açıklama ve eylem yapmıştık. Sondaj başlamıştı, ‘etmeyin durdurun bunu’ demiştik. Durdurmak bir yana daha da artırıyorlar. Kapadokya bölgesinde yapılacak olan altın arama işi bütün Kapadokya’yı bitirecektir. O dağın her tarafı altın olsa, külçe külçe altın olsa ne yazar? AK Parti hükümetini uyarıyoruz: Orada yaşayan AK Partili seçmenler de belediye başkanları da istemiyor. Yabancı altın tüccarlarına para kazandıracağız diye ‘Kapadokya’ya kıymayın’ diyoruz. Yurttaşlarımızla birlikte Kapadokya’nın talan edilmesine karşı dururuz.”

Daha önce bölge halkının yaptığı eylemlere katılarak destek vermiş olan Ali Öztunç, o eylemlerde de şu şekilde tepki göstermişti:

“Her yer bitti, gözü Kapadokya’ya diktiler. Anadolu’yu delik deşik ediyorlar bu defa da Kapadokya’ya geldiler. Olmaz, başka yer olmaz, bura hiç olmaz. Bu dağın tamamı altın olsa neye fayda? Binlerce yıl bu tarih böyle kalmış, böyle gelmiş, şimdi AK Parti hükümeti ‘ben burayı vereceğim’ diyor. Veremezsin. İzin vermeyeceğiz. Sen yarın çeker gidersen, ne cumhurbaşkanları geldi geçti. AK Parti de geldi, gidiyor. Yarın bir gün başka yöneticilerimiz gelecek, ‘bunlar veriyordu da siz ne yapıyordunuz’ demeyecekler mi? Bu işten vazgeçin. Kıymayın Kapadokya’ya.”