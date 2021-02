CHP'li Öztunç: O zaman damadının istifa ederken yaptığı açıklamayı da kabul ediyor

26 Şubat 2021 Cuma, 14:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, incelemelerde bulunmak üzere kabalalık bir milletvekili heyetiyle Kütahya'ya geldi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Öztunç şunları söyledi:

‘BUNLARIN DERDİ BEŞ MÜTEAHHİDİ ZENGİN YAPMAK’

“Sayın Cumhurbaşkanı artık halktan kopmuş. Birazcık halkın arasına inmesi gerekiyor. Sorması lazım. ‘Kardeşim işin nasıl?’ demesi lazım. Biz söylüyoruz. Bunların derdi Kanal İstanbul. Ya Kanal İstanbul’a harcayacağın parayı getir Kütahya’nın tamamında bütün esnafı, herkesi kurtarırsın. Üstelik ucube bir proje olacak iş de değil. Esnaf perişan diyoruz, bunların derdi hala partisinin kongreleri, şov peşinde koşmak, beş müteahhidi zengin yapmak, milleti kandırmak. Yazıktır, günahtır. 18 yıl oldu. Artık millet bıktı. Gerçekten bıktı ya. Sayın Cumhurbaşkanı eline mikrofonu alıyor. Sabah, öğlen, akşam ağzına geleni sayıyor. Ya etme. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar ağır konuşmaz. Sen Cumhurbaşkanıysan, tarafsızım diyorsan, objektifim diyorsan, sabah, öğlen, akşam sürekli hakaret edilmez. Birazcık bütünleştirici olman gerekir diyoruz. Biz onu deyince daha çok saldırıyor. Daha çok hakaret ediyor. Milleti kutuplaştırıyor. Ayrıştırıyor.”

‘HAZİNENİN 128 MİLYAR DOLARI ERİDİ, KİM ERİTTİ BU PARAYI?’

Öztunç, eski Bakan Berat Albayrak’ı ve Hazine’den eksildiği iddia edilen 128 milyar doları hatırlatarak şunları söyledi:

“Her yerde soruyoruz. Kütahya’da da soracağız. 128 milyar dolar nerede? Hazinenin 128 milyar doları eridi. Kim eritti bu parayı? Bu para kimlerin cebine gitti? Nerede bu para? Damat nerede? Sayın Cumhurbaşkanı damadını savunuyor. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı, damadının, sayın Bakan’ın istifa ederken yaptığı açıklamayı da kabul ediyor demektir. Ne dedi Sayın Albayrak istifa metninde? ‘At izi, it izine karışmıştır’ dedi. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle söylüyor demek ki. Ben de soruyorum. At kim? İt kim? Bir açıklayın, bilelim ya. Muhalefet partisi olarak diyorum ki: ‘At izi it izine karıştıysa bu at kim? İt kim?’ Bir açıklayın. Toplum bunu bilsin diyoruz.”