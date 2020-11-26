CHP’li Öztunç: Savaşta alamadıkları toprakları bugün almaya çalışıyorlar, AKP de çanak tutuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki mevcut altın madeni şirketinin sahasını genişletmek için bugün çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldığını hatırlatarak, "Savaş meydanında yabancıların yapamadıklarını, alamadığı toprakları bugün altın madeni bahanesiyle almaya çalışıyorlar. AKP de buna çanak tutuyor, yabancılara topraklarımızı peşkeş çekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İliç'teki altın madeni şirketinin sahasını genişletme girişimlerine tepki gösterdi. Madenin genişletilmesine ilişkin ÇED toplantısının bugün yapıldığını anımstan Öztunç, "Bu bir kez daha gösteriyor ki AKP, tüm topraklarımızı yabancılara peşkeş çekmek istiyor. Kazdağları Kanadalılar’a, Tunceli, Tokat, Sivas, Erzincan bölgesi Avusturalyalılar’a peşkeş çekilmek isteniyor. Burada bir altın madeni var daha da genişletmek istiyorlar" dedi.
‘SU KAYNAKLARI BİTECEK’
Öztunç, Tunceli, Tokat, Sivas ve Erzincan bölgesinde bir süre sonra su kaynaklarının kalmayacağına dikkat çekerek, “Su kaynakları bitecek. Atatürk Barajı’na kadar su kirlenecek. ‘Yapmayın, etmeyin’ diyoruz, uyarıyoruz. Yazık ediyorsunuz. Savaş meydanında yabancıların yapamadıklarını, alamadığı toprakları bugün altın madeni bahanesiyle almaya çalışıyorlar. AKP de buna çanak tutuyor, yabancılara topraklarımızı peşkeş çekiyor" görüşünü dile getirdi.
‘BATI KANADALILAR'A, DOĞU AVUSTURALYALILAR'A PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR’
Altın madeni sahasının genişletilmesine ilişkin yapılan çalışmaları kınadıklarını vurgulayan CHP’li Öztunç, "Bilinsin ki Kazdağları’nda nasıl bir mücadele verildiyse İliç’te de bu mücadele önümüzdeki günlerde ciddi anlamda verilecek. Batı Kanadalılar’a, doğu Avusturalyalılar’a... Yazık ediyorsunuz, yazık! AKP artık vatanı satmaktan vazgeçsin" sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.
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