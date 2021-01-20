CHP'li Öztunç: "Tarlalara arpa, buğday, üzüm yerine JES ekilmiş"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aydın'ın ardından Manisa'da da yurttaşlarla 'jeotermal enerji santralleri' (JES) üzerine görüştüklerini belirterek, "Gördüğümüz şu; Aydın'da da, Manisa'da da tarlalara buğday, arpa yerine JES ekilmiş. Üzümüyle meşhur olan Manisa'da bağ dikileceğine JES dikilmiş" dedi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından kurulan 'Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu' Manisa'da incelemelerde bulundu. CHP Salihli İlçe Örgütü'nde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyonun başkanı Ali Öztunç, dün Aydın'da yaptıkları incelemelere bugün Manisa'da devam ettiklerini belirtti. Komisyona Manisa'da, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel eşlik etti.
"TARLALARA JES EKİLMİŞ"
Komisyon adına açıklama yapan Öztunç, JES'lere ilişkin çalışmalar yürüttüklerini ve bölge halkının görüşlerini aldıklarını ifade ederek, "Çiftçilerle, üreticilerle bugün JES'lere ilişkin bir çalışma gerçekleştirdik. Gördüğümüz şu; Aydın'da da Manisa'da da tarlalara buğday, arpa yerine JES ekilmiş. Üzümüyle meşhur olan Manisa'da bağ dikileceğine JES dikilmiş" dedi.
"HER TARAF BORULARLA DONATILMIŞ"
Öztunç, Aydın'da incir, Manisa'da üzümün JES'ler yüzünden olumsuz etkilendiğini ve mahvolduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Çok sayıda JES'e izin verilmiş. AKP hükümeti döneminde bunlar, neredeyse mantar gibi çıkmışlar. Her taraf solucan benzeri borularla donatılmış. Daha fazlasına izin vermeyin diyoruz. İnsanların yaşam hakkını, havasını, suyunu elinden alıyorlar bunlar. Bugüne kadar yapmışlar, bundan sonra daha fazla JES'e hükümetin izin vermesini istemiyoruz. Bölge halkı da istemiyor. Bugüne kadar yapılanların da denetlenmesini istiyorlar. Çünkü pek çoğu eski teknoloji ve aynı zamanda özellikle geceleri bacaları açıyorlar. Doğaya zehir saçıyorlar ve yine özellikle geceleri, yerin altına gönderilmesi gereken suyu çaylara, derelere, nehirlere salıveriyorlar."
"DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN YAPILMAMIŞ"
Öztunç, JES'lerin dünya standartlarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Dünya standartların yapılmamış. Bundan sonra daha fazlasına izin verilmesine gerek yok. Bundan sonra açılacak her yeni santral, mevcut santrallerin kapasitesini de düşürecektir" dedi.
JES'lerin ürettiği enerjinin Türkiye'deki enerji ihtiyacına katkısının yüzde 1.7 olduğuna dikkat çeken Öztunç, "Yüzde 1.7 için değmez. Yaptınız mı, yapıldı. Bundan sonra yenileri yapılmasın, var olanlar denetlensin" çağrısı yaptı.
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