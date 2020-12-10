CHP'li Öztunç: "Türkiye, siyanür cehennemine dönüştürülmek isteniyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Türkiye, siyanür cehennemine dönüştürülmek isteniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında biyolojik silah olarak kullanılan siyanür, maalesef bugün Anadolu'da topraklarımızda, dağlarımızda, derelerimizde kullanılıyor." dedi.
Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve doğal kaynaklarının emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Çevre duyarlılığı konusunda Cumhuriyet tarihinin en kötü hükümetiyle karşı karşıya olunduğunu öne süren Öztunç, Türkiye'nin kuzeyden güneye, doğudan batıya tamamına yakınında siyanürle altın arandığını söyledi.
Siyanürün su kaynaklarını zehirlediğini dile getiren Öztunç, "Maalesef savaş meydanlarında yapılamayan bugün altın madeni aracılığıyla yapılmaya çalışılıyor. Türkiye, siyanür cehennemine dönüştürülmek isteniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında biyolojik silah olarak kullanılan siyanür, maalesef bugün Anadolu'da topraklarımızda, dağlarımızda, derelerimizde kullanılıyor. Hükümetse bunlara sessiz kalıyor." diye konuştu.
Elindeki haritayı basın mensuplarına gösteren Öztunç, "Bu harita, Türkiye'nin tamamına yakınında siyanürün kullanıldığının ispatıdır. Bu haritanın sonunda ne oluyor? İşte bu görüntü ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi milyonlarca ağaç kesiliyor, ormanlarımız yok ediliyor ve dağlarımız adeta kelleştiriliyor. Bu kadar ağacın kesildiği başka bir ülke yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Çevrenin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan Öztunç, eğitimle, ekonomiyle ilgili kanunlar çıkarıldığında yanlışlık varsa düzeltilebileceğini, ancak çevrenin, bir kere dokunulması halinde düzelmeyeceğini belirtti.
Kesilen ağaçların yüzyıllar geçse de yerine zor geleceğine işaret eden Öztunç, "Eğer siz, toprağa siyanürü verirseniz o toprak eski toprak olmaktan çıkar, tüm yeraltı kaynaklarına, sularına o siyanür girer ve insanlar, toprak zehirlenir. Maalesef Türkiye ciddi bir krizle karşı karşıya. İklim krizi bu gidişle dünyada en fazla Türkiye'yi vuracak. Artık bu politikanızdan, siyanür sevdanızdan vazgeçin. AKP hükümeti siyanür sever bir hükümettir. Çevre politikasını yeniden değerlendirin, düzenleyin." ifadelerini kullandı.
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