CHP'li Polat, Covid-19 aşısının ücretsiz olması yönündeki önergeyi reddeden AKP ve MHP'ye Anayasa'daki maddeyi hatırlattı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 19:40

TBMM'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından verilen, "Covid–19 aşısının yurttaşlara ücretsiz uygulanması" yönündeki önerge Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) oylarıyla reddedildi.

Söz konusu önergenin reddedilmesi Anayasa'nın 56. maddesine aykırı olduğunu ifade eden CHP'li Mahir Polat, şu açıklamayı yaptı:

"Covid–19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi. Aşı koruyucu sağlık hizmetidir ve Anayasa'nın 56. maddesi gereğince temel sağlık hizmeti olarak ücretsiz verilmelidir."

Anayasa'nın 56. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”



