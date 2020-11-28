CHP'li Polat, Covid-19 aşısının ücretsiz olması yönündeki önergeyi reddeden AKP ve MHP'ye Anayasa'daki maddeyi hatırlattı
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, HDP'nin Meclis'te verdiği, "Covid–19 aşısının vatandaşlara ücretsiz uygulanması" yönündeki önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki göstererek, Anayasa'nın 56. maddesine dikkat çekti.
TBMM'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından verilen, "Covid–19 aşısının yurttaşlara ücretsiz uygulanması" yönündeki önerge Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) oylarıyla reddedildi.
Söz konusu önergenin reddedilmesi Anayasa'nın 56. maddesine aykırı olduğunu ifade eden CHP'li Mahir Polat, şu açıklamayı yaptı:
"Covid–19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi. Aşı koruyucu sağlık hizmetidir ve Anayasa'nın 56. maddesi gereğince temel sağlık hizmeti olarak ücretsiz verilmelidir."
Anayasa'nın 56. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.”
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
- AKP’li rektör Nükhet Hotar hız kesmiyor
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- İYİ Parti'li Çıray: Sağlık Bakanı sıraya girecek
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Fidan ve Kocaman terfi değil tasfiye edildiler
- Babacan’dan çok sert ‘satış’ tepkisi
- AKP’li rektör Nükhet Hotar hız kesmiyor
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber