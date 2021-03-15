CHP'li Polat Meclis'e taşıdı: 10 yılda 700 milyon TL harcandı, kaderine terk edildi

15 Mart 2021 Pazartesi, 14:27

CHP'li Mahir Polat, 15 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan ve yaklaşık 700 milyon lira harcanan Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı’nın akıbetinin belirsiz oluğunu belirterek, ülke ekonomisine en fayda sağlayacak şekilde kazandırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulması talebiyle önerge verdi.

"EN BÜYÜK ON LİMANDAN BİRİ OLACAKTI"

Çandarlı Limanı’nın temelinin 2011 genel seçimlerinden iki ay önce atıldığını belirten CHP’li Polat, İzmir’e 80 kilometre uzaklıktaki bu limanın, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Pire Limanı’na alternatif bir aktarma merkezi olma” ve “Yıllık 12 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile dünyanın en büyük on limanından biri olacağı” iddiasını hatırlattı.

Liman inşaatının, temel atma töreninden dört ay sonra başladığını belirten Polat, “2011 yılı eylül ayında başladı. Ancak yaşanan teknik aksaklıklar ve projenin zemin etüdü iyi yapılmadığı gerekçesiyle dalgakıran ve rıhtım kazıklarında yaşanan kaymalar nedeniyle inşaat üç yıldan fazla durdu. Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı’nın ihalesi yap-işlet-devret modeli ile 5 Kasım 2013 tarihinde yapılmış ancak ihaleye teklif veren çıkmamıştı. 2018 yılı Ekim ayı fiyatlarıyla Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı’na yapılan yatırım bedeli 697 milyon TL’dir. Temel atma töreninden bugüne on sene geride kalırken, yaklaşık 700 milyon lira harcanan inşaatın ne zaman tamamlanacağı, limanın akıbetinin ne olacağı, ne zaman çalışmaya başlayacağı hâlâ belirsizliğini korumaktadır” dedi.

"ÇANDARLI LİMANI KADERİNE TERK EDİLDİ"

Çandarlı Limanı’nın kaderine terk edildiğini vurgulayan CHP’li Polat, “30 Ekim 2020 tarihinde Sisam Adası merkezli yaşanan 6,9 şiddetindeki depremde özellikle dalgakıran olarak inşa edilen deniz yapısının beton blokları arasındaki açılmalar artarak 40 santimetreye kadar ulaştığı görülmektedir. Uygun inşaat tekniklerine göre yapılan rıhtım ve dalgakıran yapılarının zeminlerinde bir milimetre bile açıklık ya da bozukluk olmaması gerekirken, liman dalgakıran ve mendireğindeki eğilmeler, bükülmeler, inişler, çıkışlar gözle görünür duruma gelmiş bulunmaktadır. Bugün itibarıyla Çandarlı Limanı, adeta kaderine terk edilmiş olarak görülmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de uluslararası ticaretin büyük bir bölümü halen en ekonomik sistem olan denizyolu ile yapılmakta olup, taşıma zincirinin deniz ayağını oluşturan limanlar, ülke ekonomisinin geliştirilmesinde etkin rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN"

CHP’li Polat Meclis Araştırma Önergesinde, “Ülkelerin ekonomik büyümelerinde, ulaştırma sektöründeki gelişmelerin payı büyüktür. Deniz yolu ulaşımı, ekonomik taşıma sistemi olma özelliği ile de bu pay içinde önemli katkıya sahiptir. Limanlar ekonomiye dolaylı-dolaysız çok önemli katkıları bulunan ve ülke ekonomisinin dışa açılan kapıları olduğu gibi ülke güvenliği ve stratejik açıdan da önem taşımaktadır. Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı’nın mevcut durumunun araştırılması, limanın ülkemize en faydalı ve en ekonomik şekilde kazandırılması için atılması gereken adımların belirlenmesi adına Meclis çatısı altında araştırma komisyonu kurulması elzem olarak görülmektedir.” ifadelerine yer verdi.