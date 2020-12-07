CHP'li Polat: 'PTT çalışanlarına temaslı listelerini vermemeleri için baskı yapılıyor'
Covid-19 testi pozitif çıkan ve teması olan PTT personelinin ısrarla çalıştırılmaya devam ettirildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, müdürlerin sözlü olarak temaslı olanların listelerini vermemeleri konusunda baskı yaptığını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaptığı açıklama ile PTT çalışanlarına yapılan baskı iddialarını gündeme getirdi. Daha önce de PTT çalışanları ile ilgili uyarılarda bulunduğunu anımsatan Polat'ın açıklaması şöyle:
“Salgına karşı yeterli tedbirin alınmadığını, hatta bunu sosyal medyada dile getiren personele baskı uygulayıp sürgün edildiğini gündeme getirmiştik. Şimdi de pozitif vakalarla temaslı olanları gizlemek için personellere baskı yapıyorlar.
İzmir’in en yoğun gişelerinden birinde testi pozitif çıkan bir personelin yanında çalışan ve teması bulunan diğer personel 3 gün çalıştırılmış, ardından yapılan testleri pozitif çıktıktan sonra izin verilmiş. Başmüdürler, personellere ‘pozitif çıktığınızda temaslı listesi vermeyin’ diye baskı uyguluyor.”
GÜNDE EN AZ 100 DAĞITIM
PTT çalışanlarının her gün yüz binlerce kişiye temas ettiğine dikkat çeken Polat, “Gişeye gelip kendi postasını alan yurttaşlarımız var. Pandemi koşullarında bir postacıya performans baskısı altında en az 100 dağıtım yaptırmak ne kadar doğru?
Bu emekçilerimizin ve yurttaşlarımızın sosyal yaşantılarında temas ettikleri insan sayısı çok fazla. Buradan da anlaşılacağı üzere koronavirüsün önüne geçmeyi değil, ekonomik işleyişin devam etmesini istiyorlar. İnsan hayatıyla oynuyorlar. Bize gelen ve dile getirdiğimiz iddiaların araştırılarak, sorumlulara gereken cezanın verilmesi gerekiyor” dedi.
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