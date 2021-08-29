CHP’li Polat: “Türkiye’yi sürüklendiği karanlıktan kurtaracağız”

29 Ağustos 2021 Pazar, 12:40

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Her geçen gün Atatürk’ün ve Atatürkçü düşüncenin önemini ve kıymetini biraz daha iyi anlıyoruz. Bir asır önce Atatürk’ün yaktığı ışığın her şeye rağmen bizi nasıl aydınlattığına şahit oluyoruz, şükrediyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmasında ve yaşatılmasında hepimize önemli görevler düştüğü yadsınamaz bir gerçek. Bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’Yİ SÜRÜKLENDİĞİ KARANLIKTAN KURTARACAĞIZ!

Türkiye’nin sürüklendiği karanlıktan kurtarmak amacıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Polat, “30 Ağustos, topraklarımızın düşmandan geri alındığı gündür. İşgal edilmiş bir imparatorluktan, bağımsız bir ulus devletinin nasıl filizlendiğinin dünyaya gösterildiği destanın adıdır.

Anadolu’ya özgürlüğün müjdesini veren zaferdir. Türk halkının emperyalizme verdiği unutulmaz derstir.

Türkiye’nin laik ve demokratik bir cumhuriyet olmasının yolunu açan, işgalcileri kesin yenilgiye uğratan zaferin adıdır, 30 Ağustos…

Her geçen gün Atatürk’ün ve Atatürkçü düşüncenin önemini ve kıymetini biraz daha iyi anlıyoruz. Bir asır önce Atatürk’ün yaktığı ışığın her şeye rağmen bizi nasıl aydınlattığına şahit oluyoruz, şükrediyoruz. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmasında ve yaşatılmasında hepimize önemli görevler düştüğü yadsınamaz bir gerçek. Bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyoruz.

Zafer Bayramımızdan aldığımız ilhamla, Büyük Önder’in işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine erişebilmek için, Cumhuriyet’in bizlere sunduğu demokrasi kültürünü yaşam biçimi olarak benimseyen yol arkadaşlarımızla birlikte; hak, hukuk, adalet şiarıyla, Türkiye’yi sürüklendiği karanlıktan kurtarmak amacıyla var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz.

İlk seçimlerde Millet İttifakı’nın yakalayacağı başarı, aydınlık yarınların da habercisi olacaktır.

Bu duygularla, 99. yıl dönümünde Büyük Önderimiz, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatanı uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.