CHP’li Polat’tan TOKİ'ye 'Karabağlar' tepkisi: Umut tacirliğidir!

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:41

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karabağlar İlçesi’ne bağlı Uzundere Mahallesi'nde 80 hektarlık alanın 38 hektarının İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrıldığını; kalan 48 hektara da TOKİ tarafından konut yapılmak istendiğini söyledi. Ancak bu 42 hektarla ilgili ortada bir yargı kararı olduğunun altını çizen Polat, “Umut tacirliği yaparak, Karabağlar Belediyemizi zor durumda bırakmak için konut kura çekim görüntülerini sosyal medyada paylaşmak vicdani bir algı yaratmaya çalışmak, siyasi etiksizliktir. Üstelik bunu yapanların 'hukukçu' kimliklerini bir kenara bırakmaları, gelinen nokta bakımından acı vericidir” dedi.

"TAMAMININ ÜNİVERSİTE OLMASI İÇİN KARARLIYIZ"

İnsanının en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurulan TOKİ’nin misyonunun halkımıza ucuz, çağdaş ve dayanıklı konutlar inşa etmek olması gerektiğini ifade eden Polat, “Ancak, öncelikle düşük ve orta gelirli ailelere konut sağlaması gereken TOKİ, AKP döneminde, büyükşehirlerde lüks konutlar yapan, devletin kıymetli arazileri üzerinden rant yaratan ve bu rantı önceden belirlenmiş şirketlere aktaran bir kurum haline gelmiştir. Şimdi bu örneği Karabağlar'da üniversiteye ayrılan alanda yapılmak istenen konutlar ve AVM’de görüyoruz. Defalarca uyardık, ülkemizin gelişimi için üniversitelerin önemi çok büyük. Üniversiteler sadece tabelalarla değil, işlevselliği, yaşam alanları ve bilime verdiği katkılarla gündeme gelir. Bugün Türkiye’de üniversitelere ne kadar sahip çıkıldığını hep birlikte görüyoruz. Biz de Karabağlar’daki alanın tamamının üniversite olması için kararlıyız” diye konuştu.

Daha önce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen TOKİ'nin imar planı olmadan üniversite için ayrılan alana konut yapmak için ihaleye çıktığını belirten CHP’li Polat, “Biz bu konuyla ilgili açıklama yapıp uyarılarda bulunduk. ODTÜ’nün kampüsünün Ege Üniversitesi’nin kampüsüyle kıyaslayın bakalım. Oranın tamamının bilime ayrılması gerekiyor diyoruz. Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu'nun da itirazı buna zaten. Biz alanın tamamen kamu yararına üniversite olmasını istiyoruz. Mahkeme kararı ortada, yaşanılanlar ortada. Üstelik çok değil 2 yıl önce Karabağlar Belediye Meclisi'nin AKP'li üyeleri de, CHP'li üyelerle birlikte alanın tamamı üniversiteye ayrılsın diye görüş bildirmişti. Bu yönde oybirliğiyle karar alınmıştı. Şimdi ne oldu da görüşlerini değiştirdiler?” diye sordu.