CHP'li Şahin: Türkiye yurtdışına bağımlı hale getirildi
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) resmi internet sitesinde yer alan “Türkiye’de Aşı ve Serum Üretiminin Tarihçesi” başlıklı yazıda “Türkiye’nin aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirildi” tespiti yer aldı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) resmi internet sitesinde yer alan “Türkiye’de Aşı ve Serum Üretiminin Tarihçesi” başlıklı yazıda “Türkiye’nin aşı üreten ve ihraç eden bir ülke konumundan aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirildi” tespitinde bulunuldu.
CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, yazıyı “Ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybettiğimizin itirafıdır” ifadeleriyle değerlendirdi.
Türkiye’nin şu anda aşı ihtiyacını karşılamak için her yıl 200 milyon dolar ödeme yaptığını anımsatan Şahin, özetle şunları söyledi: “1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’yle birlikte kendi aşımızı üretmeye başlamıştık. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 18 tür aşı bu tesiste üretiliyordu. Hatta bu aşıları yurtdışına ihraç eder duruma dahi gelmiştik. 2011 yılında ise yerli ve milli olduğu iddiasında olan AKP iktidarı, 663 sayılı KHK ile bu kurumu kapattı. Gerekçe ise tesisin teknolojik olarak geri kaldığı ve modernize edilmesi için 40 milyon dolar harcanması gerektiğiydi.”
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