CHP'li Salıcı, yapılacak 37. Olağan Kurultay’ı değerlendirdi: Halka umut ve iktidar olacağız

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Genel Başkanlık yarışına ilişkin ise Salıcı,“CHP delegesi kendi özgür iradesiyle şimdiye kadar nasıl il, ilçe başkanı ve kurultay delegeleriniseçmişse genel başkanlık yarışında da kararını aynı şekilde verecektir”diye konuştu. Sorularımızı yanıtlayan Oğuz Kaan Salıcı özetle şunları söyledi;

CHP pandemi koşullarında kurultaya gidiyor. Nasıl bir kurultay yaşanacak. Muhalif kanat kurultayı yargıya taşıdı. Bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

31 Mart 2019’daki yerel seçimler ve 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçimleriyle birlikte elde edilen büyük başarılar sonrası, belki de parti tarihimizin en coşkulu ve görkemli kurultaylarından birini 28-29 Mart 2020’de gerçekleştirecektik. Ancak pandemi koşulları bizi de kurultayımızı ertelemek zorunda bıraktı. Ancak gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse bilim kuruluyla yaptıımız görüşmeler sonucu bizi açık havada bu tarihe mecbur bıraktı. Delegelerimiz bu hafta sonu 44 sandıkta oyunu kullanacak. Aynı kabinde en fazla 10 delegenin oy kullanması sağlanacak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilecek. Kurultayın yargıya taşınmasına gelirsek; CHP, mahallelerden başlayarak sırasıyla ilçe ve il kongre süreçlerini demokratik yöntemlerle gerçekleştiren tek siyasi partidir. Partimiz içerisinde de konuyla ilgili farklı seslerin çıkabiliyor olması da bu demokratik geleneğin bir gereğidir. İşin yargısal boyutu sonuçlandı, mahkeme son sözü söyledi. Verilen yargı kararının üzerine çok da yorum yapma gereği olduğunu düşünmüyorum. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi iktidar yürüyüşümüzden bizi alıkoyacak suçlamalara yanıt vermeden, halkın umudu ve iktidar olacağız.

Anketlerde oy kaybına rağmen AKP yine birinci parti çıkıyor. Bir çok konuda çözüm önerisi sunan CHP neden tek başına iktidar olamıyor. Kurultay sonrası nasıl bir CHP göreceğiz?

Cumhurbaşkanlığı ittifaksız kazanılamıyor ve cumhur ittifakı ortakları da bunun farkında. Masamıza gelen anketler, beyefendilerin de önüne gidiyordur mutlaka. Anketlerde cumhur ittifakının mum gibi eridiğini görüyoruz. Aslında geçen yıl gerçekleşen yerel seçimler sonrasında partimizin kazandığı büyükşehir belediyelerinde ülke nüfusunun yüzde 45’i yaşıyor. Bu şehirlerde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 59’u üretiliyor. Şu an Türkiye zaten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla yerelde tanışmış durumda. Biz genel seçimler de Türkiye’nin CHP tarafından yönetileceğine inanıyoruz. Kurultayın ardından izleyeceğimiz yolda bu doğrultudadır. İttifakımızı koruyarak, iktidara yürüyeceğiz. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak, yapay gündemleri değil halkın gerçek sorunlarını konuşarak her yerde çözüm önerilerimizi ve projelerimizi anlatacağız. Ülkemizi, buhrana dönüşmüş olan krizden çıkaracağız.

Genel başkanlık için aday olacaklara kolaylık sağlanacakmı?

Türkiye’de çok adaylı, demokratik kurultay yapan tek parti biziz. Başka bir siyasi partinin kongresinde blok liste, çarşaf liste, birden fazla aday, bunların nasıl yapıldığıyla ilgili bir tartışma olduğuna genellikle şahit olmuyoruz. Dolayısıyla CHP delegesi kendi özgür iradesiyle şimdiye kadar nasıl il, ilçe başkanı ve kurultay delegelerini seçtiyse genel başkanlık yarışında da kararını aynı şekilde verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yerel seçimlerde başarıyı sağlayan stratejiyi kuran genel başkanımızın da yeniden seçilmesi konusunda bir tereddüt olduğunu zannetmiyorum.