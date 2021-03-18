CHP'li Sarıbal: 1.350 liraya çiftçinizden aldığınız mısırı şimdi 2.100 liraya ithal edeceksiniz...

18 Mart 2021 Perşembe, 10:04

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 115 bin ton ithal mısır için açmış olduğu ihale ile ilgili konuşan CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal 1.350 liraya çiftçiden alınan mısırın 2.100 liradan ithal edilmesine tepki gösterdi. Sarıbal, "Soru şu, 1.350 liraya çiftçinizden aldığınız mısırı şimdi 2.100 liraya ithal edeceksiniz" dedi.

“DÜNYA BORSALARINDA 260 DOLAR SEVİYELERİNDE”

CHP'li Sarıbal, ithal mısırla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Türkiye 9 milyon ton civarında mısır tüketmektedir. Bunun yaklaşık 6 milyon tonunu kendi topraklarımızdan üretmekteyiz. 3,5 milyon ton gibi rakamları da yurt dışından almaktayız. Adalet ve Kalkınma Partisi son 18 yılda 22 milyon ton mısır ithal etti. Buna karşılık 5,2 milyar dolar ödedi. TMO 18 Mart itibariyle 115 bin ton mısır alım ihalesi açtı. 7 Temmuz’da TMO mısır alımı için 1.350 lira ton fiyatı verdi. Bugün dünya borsalarında mısırın 260 dolarlar seviyesinde yani 2.100 lira tona denk gelmektedir. Soru şu: 1.350 liraya çiftçinizden aldığınız mısırı şimdi 2.100 liraya ithal edeceksiniz."