CHP'li Sarıbal AKP iktidarında tarımdaki ithal rakamlarını açıkladı
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 18 yıllık AKP iktidarında yurt dışından ithal edilen tarım ürünlerinin miktarını açıkladı.
CHP'li Sarıbal, Halk TV'ye yaptığı açıklamada AKP iktidarından ithal edilen tarım ürünlerinin miktarını paylaştı.
İthal edilen ürünler için 12 milyar dolar ödendiğini ifade eden Sarıbal, şu ithal rakamları paylaştı:
"68 milyon ton buğday,
22 milyon ton mısır,
14 milyon ton pamuk,
5,5 milyon ton pirinç-çeltik,
11,5 milyon ton ayçiçeği,
29 milyon ton soya."
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