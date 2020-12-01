CHP'li Sarıbal AKP iktidarında tarımdaki ithal rakamlarını açıkladı

01 Aralık 2020 Salı, 10:26

CHP'li Sarıbal, Halk TV'ye yaptığı açıklamada AKP iktidarından ithal edilen tarım ürünlerinin miktarını paylaştı.

İthal edilen ürünler için 12 milyar dolar ödendiğini ifade eden Sarıbal, şu ithal rakamları paylaştı:

"68 milyon ton buğday,

22 milyon ton mısır,

14 milyon ton pamuk,

5,5 milyon ton pirinç-çeltik,

11,5 milyon ton ayçiçeği,

29 milyon ton soya."