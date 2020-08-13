CHP'li Şeker: Okeye dördüncü değil, kapanmamak için destek arıyorlar!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 14:27

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TMMM'ye bir soru önergesi verdi.

Covid-19 salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, 17 Mart 2020 tarihinde hizmete kapatılan ve normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran 2020 tarihinde tekrar hizmete açılan kahvehanelerde oyun oynatılmasına İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama getirildiğini hatırlatan CHP’li Şeker, “Eğlence sektörü içerisinde yer alan ve oyun oynatılarak kazanç sağlayan bu işletmelerin gelirleri ciddi oranda azalmıştır. Gerekli tedbirler alınmaz ve destekler sunulmaz ise, ülke genelinde sayısı 100 bini aşan kahvehane esnafı, aileleri ve çalışanları ile birlikte tahminen bir milyon vatandaş bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmeye devam edecektir. TÜİK verilerine göre güncel işsizlik oranının da yüzde 12,9 olduğu düşünüldüğünde, diğer meslek gruplarına olduğu gibi, kahvehane ve kıraathane esnafını da destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gereklidir” diye konuştu.

“KAHVEHANE ESNAFI SESİNİN DUYULMASINI İSTİYOR”

Şeker şöyle dedi:

“Eskiden kahvehanelerde okeye dördüncü aranıyordu, bu günlerde ise çözüm için destek aranıyor. Kahvehane ve kıraathane esnafı oldukça zor durumda ve seslerinin duyulmasını istiyor. Ana gelir kaynağı olan oyunlar salgınla mücadele kapsamında kısıtlanmış durumda. Gelirleri azaldı. Bu süreçte misafirlerine düzenli olarak dezenfektan ve maske vermeleri gerekli fakat bunu karşılayamaz durumdalar. Türkiye genelinde işsiz sayısının çalışan sayısını aştığı şu günlerde, bir milyon vatandaşın geçim kaynağı olan kahvehaneler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu işletmeler hem gerekli hijyen malzemelerinin temini konusunda, hem de olası bir ikinci dalga yaşanması durumunda gerçekleşecek kapanma tehlikesine karşı desteklenmelidir.”

Şeker, Oktay'dan şu soruların yanıtlanmasını istedi:

- Türkiye’de bulunan kahvehane ve kıraathane sayısı kaçtır?

- Bu sektörde çalışan kayıtlı işçi sayısı kaçtır?

- Bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için hazırladığınız bir programınız var mıdır?

- Mevcut durumdan yeterince zarar görmüş bu işletmelere; kredi desteği, vergi indirimi, vergi terkini, vergi affı, hibe gibi ekonomik çözümler sunulması gündeminizde midir?

- Olası bir ikinci dalga yaşanması durumunda, kapalı alanlarda hizmet veren diğer işletmeler gibi kahvehane ve kıraathanelerin tekrar kapatılması, hâlihazırda olumsuz etkilenen esnafa bir darbe daha vuracaktır. Bu durumla ilgili esnafın desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?

- Salgınla mücadele kapsamında, kıraathane ve kahvehanelerin düzenli dezenfekte edilmesi gibi hizmetler sağlanmakta mıdır?

- İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin ve dezenfektan, maske gibi hijyen ekipmanlarının temini konusunda ne gibi destekler sağlanmaktadır?