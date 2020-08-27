CHP'li Şeker: Okullarımız yüz yüze eğitime ne kadar hazır?

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:45

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği soru önergesi ile okulların yüz yüze eğitime ne kadar hazır olduklarını sordu. Gerekli hazırlıklar yapılmadan, tedbirler alınmadan okulların yüz yüze eğitime başlatılması sonucunda toplum genelini etkileyecek, telafisi mümkün olmayan zararlar yaşanabileceğini ifade eden CHP’li Şeker, “Hiçbir şey çocuklarımızın, vatandaşlarımızın sağlığından daha kıymetli değil. Okullarımız yüz yüze eğitime geçecekse de bunun için hiçbir tedbirden kaçınılmamalı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereği tüm okullarımız salgına karşı tam donanımlı hale getirilmeli” dedi.

Virüsün bulaş hızı dikkate alındığında yüz yüze eğitime geçilmeden önce tüm okullarımızın salgına karşı tam donanımlı hale getirilmelerinin şart olduğunu söyleyen Şeker, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarını da kamuoyu ile paylaştı.

“Resmi verilere göre devlet okulları ve özel okulların tümünde 18.108.860 öğrenci, 1.077.307 öğretmen bulunmaktadır. İlgili verilere göre ülke genelinde 1 öğretmene 16,80 öğrenci düşerken bu sayı devlet okullarında 16,62; özel okullarda 8,48’dir. Ülke genelinde 706.015 derslik bulunduğu göz önüne alındığında derslik başına 25,64 öğrenci düşmektedir. Bu sayı devlet okullarında 26,40 iken özel okullarda 10,69’dur” diyen Şeker, yüz yüze eğitim öncesinde bakanlık tarafından salgınla mücadele için tüm okullara; ateş ölçer, dezenfektan, maske, temizlik malzemesi gibi malzemelerin tedarik edilmesi gerektiğini belirtti.

"SALFINLA MÜCADELENİN EKONOMİK YÜKÜ VELİYE YÜKLENEMEZ"

“Salgınla mücadelede kamu kaynakları, vatandaşın sağlığı ve refahı için kullanılmalıdır. Vatandaşlarımız zaten işsizlik ve yoksullukla mücadele ederken bir de salgının faturasını sırtlanmaya zorlanamaz” diyen Şeker, Selçuk'tan şu soruların yanıtını istedi:

1-2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle ülkemizde bulunan öğretmen, öğrenci, okul ve derslik sayılarının devlet okulu ve özel okul olarak dağılımı nasıldır?

2-Bu sayının illere göre dağılımı nasıldır?

3-Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının devlet okulu ve özel okul olarak dağılımı nasıldır?

4-Devlet okullarında müstahdemi olmayan okul sayısı kaçtır?

5-Devlet okullarında revir bulunmayan okul sayısı kaçtır?

6-Devlet okullarında doktor ya da hemşire gibi bir sağlık çalışanı bulunmayan okul sayısı kaçtır?

7-Bakanlık tarafından tüm okullara salgınla mücadele için; ateş ölçer, dezenfektan, maske, temizlik malzemesi gibi malzemelerin tedariki için ne gibi bir planlama yapılmıştır?

8-Yukarıda sayılan malzemelerin devlet tarafından eksiksiz temin edilmemesi durumunda salgınla mücadele ekipmanları ve sarf malzemelerinin temin edilmesinin getireceği ekonomik yükün velilere yüklenmesi mi düşünülmektedir?

9-Yaz dönemi boyunca okullarımızı yüz yüze eğitime hazırlamak için alınan tedbirler nelerdir?

10-Atama bekleyen hemşirelerin devlet okullarında görevlendirmek üzere atamasının yapılması düşünülmekte midir?