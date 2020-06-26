CHP'li Sertel: Halkbankası’nda “kadının adı yok”
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadının adı yoktu" sözleri tartışma yarattı. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank’ın yönetim kademelerinde kadınların yer bulamamasını gündeme getiren ve eleştiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Sözcüsü Atila Sertel, “Bizden önce kadının adı yoktu, diyenler, sözde değil özde kadın hakları savunuculuğu yapmalı ve kadınlarımızın her makamda temsil edilmesinin önünü açmalıdır” dedi.
Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank’ın yönetim kademelerinde kadınların yer bulamamasını gündeme getiren ve eleştiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Sözcüsü Atila Sertel, “Bizden önce kadının adı yoktu, diyenler, sözde değil özde kadın hakları savunuculuğu yapmalı ve kadınlarımızın her makamda temsil edilmesinin önünü açmalıdır” dedi.
Türkiye Halkbankası ve bağlı 8 iştirakinin toplam 86 kişiden oluşan yönetim kurulları ve üst kademe yöneticileri arasında yalnızca üç kadına yer verilmesi KİT Alt Komisyonu Toplantısı’nda eleştiri konusu oldu.
“ZENGİN’İN İDDİASI KOMİK”
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AKP’den önce kadının adı yoktu” iddiasının çok komik olduğunu vurgulayan Sertel, “AKP döneminde kadın-erkek eşitliği yok edildi. Kurumlarda kadınlara görev verilmedi” diye konuştu.
CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, banka genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda şunları söyledi:
“SÖZÜM YUKARILARA GİTSİN”
“Halkbankası’nda erkekler topluluğundan oluşan bir yönetim var. Halkbank ve 8 iştirakinin yönetim kurulları ve genel müdür yardımcıları arasında yalnızca üç kadının olması ayıptır. Kadınları nazar boncuğu gibi göstermelik olarak makama koymak değil kadınların hak ettikleri şekilde her yerde her makamda temsilini sağlamak gerekiyor. Türkiye nüfusunda yarı yarıya temsil edilen kadınların bu tür kurum ve kuruluşlarda yok sayılması kabul edilemez. Kadınlarımızın tüm KİT’lerin ve kurumların yönetim kurulu üyeliklerinde en az ikişer üçer temsille yer alması, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı gibi üst düzey yönetimlerde temsil edilmesi gerekiyor. Başarılı olan kadınlarımızın öne çıkarılarak takip edilmesini takdir ediyoruz. Benim sözüm bankanın yönetimine veya KİT Komisyonu’ndaki iktidar üyelerine değil. Çünkü onların da bir etkisinin olmadığını biliyorum. Benim sözüm daha yukarılara doğru gitsin ve gereği yapılsın.”
9 kişiden oluşan Halkbankası’nın yönetim kurulunda bir, Halk Faktoring’de bri genel müdür yardımcısı ve 7 kişiden oluşan Bileşim Alternatif Dağıtım şirketinin yönetim kurulunda bir (genel müdür) kadın olmak üzere toplamda 63 yönetim kurulu üyesi ve 23 üst düzey yöneticinin yer aldığı bankanın yönetim kademesinde yalnızca üç kadın görev alıyor.
İŞTE O LİSTE:
HALKBANKASI
Recep Süleyman ÖZDİL / Yönetim Kurulu Başkanı
Himmet KARADAĞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman ARSLAN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kerem ALKİN / Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem TAYLAN AYDIN / Yönetim Kurulu Üyesi
Maksut SERİM / Yönetim Kurulu Üyesi
Ebubekir ŞAHİN / Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai UÇARMAK / Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt UYSAL / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK FAKTORING
İlhan BÖLÜKBAŞ / Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin SÜLEYMANOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesi
Necip ERTUNA / Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Nihat GÜLEÇ / Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet ALTUN / Yönetim Kurulu Üyesi
Osman BEKTAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi
İsa Emre ÖÇAL / Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Zekiye SALGIN / Genel Müdür Yardımcısı
HALK LEASING
Yalçın MADENCİ / Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Zihni GÜVENER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Coşkun ÇABUK / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Özgür BOZKURT / Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent MUTLU / Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Volkan SAYIM / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan AYVATOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK GYO
Ergin KAYA / Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh YILMAZ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal BEKİN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
Ali CEBECİ / Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet TANRIVERDİ / Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Ali KILICLI / Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hakan TERCAN / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK EMEKLİLİK
Atila BENLİ / Yönetim Kurulu Başkanı
Himmet KARADAĞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Emin Hakan CEBECİ / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
Ali ARAZ / Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet AYDOĞDU / Yönetim Kurulu Üyesi
Çağatay ABRAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi
Murat AKBALIK / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK SİGORTA
Atila BENLİ / Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık TILTAK / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent KARAN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Çağatay ABRAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi
Murat AKBALIK / Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ZEYBEK / Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan BAŞARAN / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK YATIRIM
Serdar SÜRER / Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ŞÖNER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent SEZGİN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
Ahmet ERDOĞAN / Yönetim Kurulu Üyesi
Enes ÇELEBİ / Yönetim Kurulu Üyesi
Güvenç USTA / Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt EYİN / Yönetim Kurulu Üyesi
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM
Ergin KAYA / Yönetim Kurulu Başkanı
Volkan GÜNAL / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCE / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Osman KARAARSLAN / Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel GÖRGEÇ / Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Murat TURGUT / Yönetim Kurulu Üyesi
Olcay ÇEÇEN / Yönetim Kurulu Üyesi
HALK VARLIK KİRALAMA
Mehmet Emin ÖZCAN / Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar SÜRER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali ŞÖNER / Yönetim Kurulu Üyesi
Miraç TAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi
Edip GÜNERİ / Yönetim Kurulu Üyesi
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