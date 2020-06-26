CHP'li Sertel: Halkbankası’nda “kadının adı yok”

26 Haziran 2020 Cuma, 14:03

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank’ın yönetim kademelerinde kadınların yer bulamamasını gündeme getiren ve eleştiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Sözcüsü Atila Sertel, “Bizden önce kadının adı yoktu, diyenler, sözde değil özde kadın hakları savunuculuğu yapmalı ve kadınlarımızın her makamda temsil edilmesinin önünü açmalıdır” dedi.

Türkiye Halkbankası ve bağlı 8 iştirakinin toplam 86 kişiden oluşan yönetim kurulları ve üst kademe yöneticileri arasında yalnızca üç kadına yer verilmesi KİT Alt Komisyonu Toplantısı’nda eleştiri konusu oldu.

“ZENGİN’İN İDDİASI KOMİK”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AKP’den önce kadının adı yoktu” iddiasının çok komik olduğunu vurgulayan Sertel, “AKP döneminde kadın-erkek eşitliği yok edildi. Kurumlarda kadınlara görev verilmedi” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, banka genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda şunları söyledi:

“SÖZÜM YUKARILARA GİTSİN”

“Halkbankası’nda erkekler topluluğundan oluşan bir yönetim var. Halkbank ve 8 iştirakinin yönetim kurulları ve genel müdür yardımcıları arasında yalnızca üç kadının olması ayıptır. Kadınları nazar boncuğu gibi göstermelik olarak makama koymak değil kadınların hak ettikleri şekilde her yerde her makamda temsilini sağlamak gerekiyor. Türkiye nüfusunda yarı yarıya temsil edilen kadınların bu tür kurum ve kuruluşlarda yok sayılması kabul edilemez. Kadınlarımızın tüm KİT’lerin ve kurumların yönetim kurulu üyeliklerinde en az ikişer üçer temsille yer alması, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı, daire başkanlığı gibi üst düzey yönetimlerde temsil edilmesi gerekiyor. Başarılı olan kadınlarımızın öne çıkarılarak takip edilmesini takdir ediyoruz. Benim sözüm bankanın yönetimine veya KİT Komisyonu’ndaki iktidar üyelerine değil. Çünkü onların da bir etkisinin olmadığını biliyorum. Benim sözüm daha yukarılara doğru gitsin ve gereği yapılsın.”

9 kişiden oluşan Halkbankası’nın yönetim kurulunda bir, Halk Faktoring’de bri genel müdür yardımcısı ve 7 kişiden oluşan Bileşim Alternatif Dağıtım şirketinin yönetim kurulunda bir (genel müdür) kadın olmak üzere toplamda 63 yönetim kurulu üyesi ve 23 üst düzey yöneticinin yer aldığı bankanın yönetim kademesinde yalnızca üç kadın görev alıyor.

İŞTE O LİSTE:

HALKBANKASI

Recep Süleyman ÖZDİL / Yönetim Kurulu Başkanı

Himmet KARADAĞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Osman ARSLAN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kerem ALKİN / Yönetim Kurulu Üyesi

Meltem TAYLAN AYDIN / Yönetim Kurulu Üyesi

Maksut SERİM / Yönetim Kurulu Üyesi

Ebubekir ŞAHİN / Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai UÇARMAK / Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt UYSAL / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK FAKTORING

İlhan BÖLÜKBAŞ / Yönetim Kurulu Başkanı

Selahattin SÜLEYMANOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesi

Necip ERTUNA / Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Nihat GÜLEÇ / Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Mehmet ALTUN / Yönetim Kurulu Üyesi

Osman BEKTAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi

İsa Emre ÖÇAL / Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yardımcısı

Zekiye SALGIN / Genel Müdür Yardımcısı

HALK LEASING

Yalçın MADENCİ / Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Zihni GÜVENER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Coşkun ÇABUK / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Özgür BOZKURT / Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent MUTLU / Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Volkan SAYIM / Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan AYVATOĞLU / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK GYO

Ergin KAYA / Yönetim Kurulu Başkanı

Memduh YILMAZ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erdal BEKİN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili

Ali CEBECİ / Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet TANRIVERDİ / Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Ali KILICLI / Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Hakan TERCAN / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK EMEKLİLİK

Atila BENLİ / Yönetim Kurulu Başkanı

Himmet KARADAĞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emin Hakan CEBECİ / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili

Ali ARAZ / Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet AYDOĞDU / Yönetim Kurulu Üyesi

Çağatay ABRAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi

Murat AKBALIK / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK SİGORTA

Atila BENLİ / Yönetim Kurulu Başkanı

Sadık TILTAK / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bülent KARAN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Çağatay ABRAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi

Murat AKBALIK / Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin ZEYBEK / Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan BAŞARAN / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK YATIRIM

Serdar SÜRER / Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ŞÖNER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bülent SEZGİN / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili

Ahmet ERDOĞAN / Yönetim Kurulu Üyesi

Enes ÇELEBİ / Yönetim Kurulu Üyesi

Güvenç USTA / Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt EYİN / Yönetim Kurulu Üyesi

BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM

Ergin KAYA / Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan GÜNAL / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCE / Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Osman KARAARSLAN / Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel GÖRGEÇ / Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Murat TURGUT / Yönetim Kurulu Üyesi

Olcay ÇEÇEN / Yönetim Kurulu Üyesi

HALK VARLIK KİRALAMA

Mehmet Emin ÖZCAN / Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar SÜRER / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali ŞÖNER / Yönetim Kurulu Üyesi

Miraç TAŞ / Yönetim Kurulu Üyesi

Edip GÜNERİ / Yönetim Kurulu Üyesi