CHP'li Sertel: "Vaka mıyım diye bakana soracaksınız "

02 Ekim 2020 Cuma, 21:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in belgelerle gerçek koronavirüs pozitif vaka sayısını açıklamasını ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" açıklamasının yapmıştı. Koca'nın 'Her vaka hasta değildir' açıklamasının ardında meslek örgütleri, hekimler ve siyasiler tepki göstererek bakanlığa bir kez daha şeffaflık çağrısında bulunmuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir dille Bakan Koca'yı eleştirdi. Sertel, "Testi pozitif çıkanların Sağlık Bakanı’na sormadan ani karar vermemeleri gerekiyor! Bakana soracaksınız. - Vaka mıyım? - Hasta mıyım?" diyerek tepki gösterdi.