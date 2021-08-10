CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan 'yasak uzatılsın talebi: "Bizleri ulusal çapta büyük bir işsizlik krizi bekliyor"

10 Ağustos 2021 Salı, 10:29

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, 30 Haziran’da sona eren işten çıkarma yasağına rağmen işten çıkarılan emekçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Covid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması için 17 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarma yasağı, 24 Mart 2020 tarihinde ise kısa çalışma ödeneği ilan edildiğini belirten CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, 30 Haziran 2021 tarihinde kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının sona erdiğini belirtti.

“İKTİDARIN YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI YENİ İŞSİZLER ORDUSU YARATACAKTIR”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, “Yasaklara rağmen 2021 senesinin ilk altı ayında 564 bin kişi işini kaybetti, işsizlik ödeneğine başvuran 564 bin kişiden sadece 162 bininin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu rakam öyle azımsanacak, istatistiklerde öyle sağa sola yedirilebilecek bir rakam değildir. Bu rakam daha büyük işsizlik dalgasının bize yaklaştığını gösteren çok önemli bir veridir.” dedi. Uzmanların tahmininin de bu yönde olduğunu dile getiren CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, “İşten çıkarma yasağının sona erdiği 1 Temmuz ve sonrası için, bizleri ulusal çapta büyük bir işsizlik krizinin beklediğini söyleyebiliriz.” dedi.

Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

“Halihazırda işsizlikle boğuşan bir ülke konumunda olmamız ve genç işsizlik oranının yüzde 30’un üzerinde olması yeni işsizlik dalgasıyla birlikte, yoksulluğu daha da derinleştirecek, zaten iş bulmanın zor olduğu ülkemizde bu durum daha da içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Bu durum kendiliğinden oluşmadı, AKP iktidarlarının yanlış ekonomi politikalarının sonucu olarak oluştu. Devlet kadrolarında liyakatin değil sadakatin esas alınması, eğitim sisteminin yetersiz olması, kurumların içinin boşaltılması, ekonomik yetersizlikten atama bekleyen boş kadroların varlığı ve üretim yerine tüketimin esas alınarak fabrikaların özelleştirilmesi ülkemizde işsizler ordusu yaratan ana aktörlerdir."

"EMEKÇİNİN HEM GEÇMİŞİ HEM DE ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ ÇALINDI"

Patronların işten çıkarmaların yasak olduğu salgın döneminde dahi ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları’ iddiasıyla Kod-29’u gerekçe göstererek işten çıkartmalara devam ettiğini belirten CHP'li Sevda Erdan Kılıç, "Kimi sendikalı olduğu için kimi patronların istediği sendikaya üye olmadığı için Kod-29 fırsatçılığıyla işinden, emeğinden oldu. Üstelik bu şartlarda işten çıkarılan emekçi ne kıdem tazminatı ne de işsizlik ödeneği alabildi. Salgının etkisiyle iyice yoksullaşan emekçi hem geçmişini hem de çocuklarının geleceğini kaybetmiş oldu. AKP iktidarı ise bu mağduriyeti giderecek gerçekçi bir adım atmayarak, emekçiyi yoksulluğa ve açlığa terk etti.” dedi.

"YASAĞIN SÜRESİ UZATILARAK ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMALIDIR”

İŞKUR verilerine göre Mayıs 2021 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 1 milyon 176 bin 817 işçi, işten çıkarma yasağı kapsamında ise ücretsiz izinde 996 bin 727 işçinin bulunduğunu belirten Sevda Erdan Kılıç, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı kapsamındaki 2 milyon 173 bin 544 kişinin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

CHP'li vekil, "Ücretsiz izin sürecinde sigorta primleri yatırılmayan işçiler, önceki dönem 600 gün prim şartı nedeniyle işten çıkarılırsa işsizlik maaşı da alamayabilir. Yoksulluğu daha da derinleştirecek, emekçiyi mağdur edecek bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Salgın halen bitmemiş ve son zamanlarda tekrar artış trendine girmiştir. İşten çıkarma yasağı da uzatılarak etkin bir şekilde uygulanmalı, emekçinin mağduriyetinin önüne geçilmelidir.” çağrısında bulundu.



