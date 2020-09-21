CHP’li Şevkin: “Şehitler ve gaziler için toplanan paralar nerede!”

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:10

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardınrdan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesi nedeniyle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır ve dernek üyeleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber ve dernek üyesi gazileri ziyaret eden Dr. Şevkin, tüm kahraman şehitleri saygıyla andı, gazilere şükranlarını sundu.

Şehit ve gazilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bireyin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, şehit yakınları ve gazilerin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kendisine iletilen sorunları can kulağıyla dinleyen Dr. Şevkin, iktidarın toplumda ayrıcalıklı bir yere sahip olması gereken şehit ve gazilere gereken önemi vermediğine işaret etti.

“MAĞDURİYET YAŞIYORLAR”

Şehit ve gaziler arasında son dönemlerde akıl almaz ayrımcı bir politika güdüldüğünü üzülerek belirten Dr. Şevkin, şehit ve gaziler için toplanan paraların şehit yakınlarına ve gazilere verilmediğini, öte yandan şeref aylığı olarak bilinen ödemelerin gaziler arasında farklı uygulandığını hem de çok düşük kaldığını ifade etti.

Terörü her yerde ve her ortamda lanetleyen bir parti olarak şehitlere, yakınlarına ve gazilere sahip çıkan söylemler ve politikalar geliştirdiklerine vurgu yapan Dr. Şevkin, “Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hakları teslim edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin onurudur. Gazilerimizin silinen primleri, kesilen maaşları, dikkate alınmayan engellilik oranları büyük mağduriyet yaşatıyor. Gazi meclisimiz hem gazilerimize hem de şehit yakınlarımıza gereken hassasiyeti göstermek ve toplumda hak ettikleri sevgi ve saygıyı, ayrıcalığı yaşatmak zorundadır” diye konuştu.

SORUNLARI MECLİS'E TAŞIYACAK

Ziyareti için Dr. Şevkin’e teşekkür eden Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Dr. Şevkin’e sunulmak üzere sorunları içeren dosya hazırlayacaklarını belirtirti. Dr. Şevkin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının çözümü için TBMM çatısı altında gerekli mücadeleyi vereceğini sözlerine ekledi.