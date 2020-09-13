CHP’li Şevkin: “Türk halkı 18 yılda ne kadarlık ilaç katılım payı ödedi?”

13 Eylül 2020 Pazar, 13:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi sunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Şevkin, özel hastanelerde gerçekleştirilen ameliyat sayılarının da açıklanmasını istedi.

Kamu hastanelerinde yaşanan hekim ve hemşire açığının giderilmesini, kamu hastanelerinde çalışan taşeron hemşire ve diğer sağlık personellerine kadro verilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Şevkin, şu sorulara yanıt arıyor:

“Son 18 yılda yurttaşların ödediği muayene bedelinin yıllara göre dağılımı nedir? Son 18 yılda yurttaşların ödediği ilaç katılım payının yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda kamu hastanelerinde ayakta muayene olan hasta sayısının yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda kamu hastanelerinde yatarak tedavi olan hasta sayısının yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda kamu hastanelerinde gerçekleştirilen ameliyat sayısının yıllara ve ameliyat türüne göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda özel hastanelerde ayakta muayene olan hasta sayısının yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda özel hastanelerde yatarak tedavi olan hasta sayısının yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda özel hastanelerde gerçekleştirilen ameliyat sayısının yıllara ve ameliyat türüne göre dağılımı nedir? Son 18 yılda açılan kamu hastanesi sayısının illere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda açılan özel hastane sayısının illere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Son 18 yılda açılan ve kapanan eczane sayısının illere ve yıllara göre dağılımı nedir?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle kamu hastanelerinde hekim ve hemşire açığı var mıdır, varsa açık sayısı nedir?

Kamu hastanelerinde taşeron olarak çalışan hemşire ve varsa diğer sağlık çalışanlarının sayısı kaçtır?”