CHP’li Sezgin Tanrıkulu: 'Dostlarla ittifak' özenle seçilmiş bir kavram

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:47

Diyarbakır'ın yerel televizyon kanalında dikakt çeken açıklamalar yapan CHP Milletvekili Tanrıkulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 'Dostlarımızla ittifak olacağız' söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu vurguladı.

"ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR KAVRAM"



CHP'li Tanrıkulu, "Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır' ifadelerini kullandı.

HDP'YE BASKI AÇIKLAMASI

HDP'nin büyük baskı altında olduğunu belirten Tanrıkulu, "Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" düşüncesini dile getirdi.