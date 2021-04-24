CHP'li Sezgin Tanrıkulu sordu: '102 milyar dolar' nereye harcandı?

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:51

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 128 milya doların akıbetine ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bakan Lütfi Elvan'a, 18 yıllık AKP iktidarı döneminde alınan 102 milyar dolarlık dış borcu sordu.

"BU PARA NEREYE HARCANDI"



CHP'li Tanrıkulu, Bakan Elvan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde bu paranın nereye harcandığını sordu.

"HALKIMIZA HİZMET AMACIYLA KULLANILMAKTADIR"



Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, verdiği yanıtta; Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun hükümlerini aktararak, şunları söyledi:

Bütçe gelir veya borçlanma suretiyle edinilen imkanlar, ayrı harcama kalemleri veya projeler için tahsis edilmemekte, Hazine birliği kapsamında halkımıza hizmet amacıyla yapılan tüm giderlerin karşılanması için kullanılmaktadır.