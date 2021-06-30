CHP'li Sümer: "1 kilo demir para 100 lira ediyor"

30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:25

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ekonominin kötü gidişatı nedeniyle madeni, bozuk paraların hurdasının gerçek değerinden daha fazla olması ile ilgili eleştirilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Türkiye ekonomisi büyük bir kriz yaşıyor. Salgın döneminde düşük faizli kredilerle piyasaya Türk Lirası pompalandı. Bu süreçte halkın bankalara olan borcu katlandı. Türk Lirası’nın değeri ise giderek yok oldu. Yıl başında 7,37 olan dolar kuru, 8,67 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. Artık ekonomik olarak paramız o kadar değersizleşti ki madeni paranın hurdası, TL tutarından daha pahalı hale geldi. Bugün 65 lira tutarındaki 5 – 10 – 25 kuruşlardan oluşan 1 kilo demir para Hurdacıda 100 lira ediyor” dedi.

HURDASI KENDİNDEN DEĞERLİ EKONOMİ

CHP'li Orhan Sümer, “2018 yılında 100 liraya yapılan mutfak alışverişinin aynısı bugün yaklaşık 265 liraya yapılabiliyor. Gelişen ülkelerin para birimleri arasında en çok değer kaybı yaşayan para birimi ne yazık ki Türk Lirası oldu. 'Benim alanım ekonomi' diye övünenler, 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır, göreceksiniz' diyenlerin ekonomiyi ne kadar yanlış yönettiklerini tüm ülke olarak çok acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Yanlış ekonomi yönetimin faturasını ödemesi gereken vatandaş değil saray iktidarıdır” diye konuştu.

TÜRK LİRASI EN DEĞERSİZ PARA HALİNE GETİRİLDİ

Sümer devamında, “Vatandaş artık pazara gittiği zaman torbasını dolduramıyor. Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor ve alım gücü zayıflıyor. Bu yanlış ekonomi politikaları sürer yandaş müteahhitlere milyarlarca dolar verilmeye devam edilirse yakında 3’üncü dünya ülkelerinde olduğu gibi bir çuval para verip ancak bir ekmek alacak duruma düşebiliriz. Sorumluluğun kimde olduğu bellidir. Parayı pul, vatandaşın cüzdanını kendilerine yol edenler bu sorumluluğu üstlenmeli ve gereğini yapmalıdır. Hurdası, kendisinden değerli bu düzeni ise mutlaka değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.