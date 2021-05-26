CHP'li Sümer benzin zamlarını eleştirdi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:39

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, akar yakıt ve doğalgaza gelen zamları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Vatandaş, benzinin litre fiyatına, 2002 yılında 1,48 lira öderken 19 yıllık AKP iktidarı sonunda fiyat 7.78 oldu” dedi.

Orhan Sümer, “2003 yılında 1,80 lira, 2004 yılında 1,98 lira, 2005 yılında 2,55 lira, 2006 yılında 2,79 lira, 2007 yılında 2,89 lira öderken, fiyatlar 2008 yılında 3,21 lira seviyesine çıktı. 2009 yılında ortalama 3,15 lira olan benzinin litre fiyatı, 2010 yılında 3,68 oldu. Son 10 senedir ise fiyatlar artık hesaplanabilir olmaktan çıktı. Sadece 2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye'de de akaryakıt fiyatları hemen hemen her gün değişmeye başladı. Bir gün indirim haberi alıyorsak diğer gün zam haberi aldık. Bir buçuk ayda benzinin ve motorinin litre fiyatı toplam 60 kez değişti” diye belirtti.

BENZİNE 36 SAATTE BİR ZAM YAPILDIĞINI GÖRDÜK

Orhan Sümer, “İktidar artık Türkiye’yi yönetmekten o kadar uzak ki benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesini daha beceremiyor. Bundan bir sene önce Mayıs ayında 36 saate bir zam yapıldığını gördük. Benzin ve motorine 3 gün peş peşe zam geldi. Önce7 kuruş zam yapılan benzine ertesi gün 20 kuruş daha sonra motorine ise 27 kuruş daha zam geldi. Vatandaş artık zam haberleri duymak istemiyor” ifadelerini kullandı

Orhan Sümer, “Son gelen zamlardan sonra halk arasında sıklıkla kullanılan '50 liralık alıyorum' söylemi bile zora girmiş durumda. Çünkü vatandaş bırakın benzin almayı varsa arabasını satar durumda. Türkiye yılda yaklaşık 45 milyar dolarlık petrol ve ürünleri ithal ediyor. Petrol ve türevlerinde dışa bağımlı olduğu için petrol fiyatlarının tüm dünyada düşmesi ülkemizi etkilemiyor. Pompa fiyatlarına yapılan indirimlerde yapılan zamlarla misli misli geri alınıyor" dedi.

TÜRKİYE EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRETE SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ

Orhan Sümer, “Türkiye en düşük asgari ücrete sahip ülkelerden biri konumunda. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Türkiye’de asgari ücret pek çok Avrupa ülkesinden düşük. Brüt ücret üzerinden hesaplanan verilerde Türkiye'nin asgari ücreti 2021 yılında 392 euro'ya tekabül ediyor. Türkiye'nin ardından en düşük asgari ücrete sahip ülkeler ise Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Arnavutluk geliyor. 2010 yılıyla karşılaştırıldığında Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 12 ülke varken, 2020’de bu sayı 3’e düştüğü görülüyor. İktidarın ekonomi politikalarının çöktüğü sadece asgari ücrete bakılarak bile anlaşılabilir durumda” dedi.

2021 YILINDA SADECE 3 TANE ALINABİLİYOR

Orhan Sümer, “2002 senesinde AKP iktidara geldiğinde çeyrek altın 23 lira üzerinden işlem görürken asgari ücret o zamanın altı sıfır atılmamış parasıyla 235 milyon 437 bin 875 lira olarak ödeniyordu. Seneler içerisinde asgari ücret yükseldi ancak altın fiyatları deyim yerindeyse uçuşa geçti. O zaman asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız bir aylık maaşı ile 15 çeyrek altın alabilirken, 2021 yılında sadece 3 çeyrek altın alabiliyor. Gerçi vatandaşın geçim derdi o kadar arttı ki altın alıp kenara koyma fikri de hayal oldu. Gelinen noktada vatandaşın tek derdi barınma ve karnını doyurma üzerine kuruldu” diye belirtti.