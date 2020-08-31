CHP'li Sümer'den Bakan Selçuk'a: Yandaş müteahhitlere ne kadar ödendiğine bakın

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:55

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitimde asıl yük öğretmen maaşlarıyla ilgilidir” diyerek yatırım yapamamasının nedenini öğretmen maaşlarına bağlayan Selçuk’a tepki gösterdi.

Selçuk’un özel okul sahibi olduğunu hatırlatan Sümer, “Sayın Bakan, öğretmeni, çocuklarımızın ve geleceğimizin mimarı olarak değil herhangi bir iş alanında çalışan bir işçi gibi görmektedir. Bir işveren tavrı göstermektedir. Eğitim böylesi bir piyasacı mantığa teslim edilemez” dedi.

"YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE BU YIL İÇİNDE KAÇ PARA ÖDENDİĞİNE BAKIN"

Sümer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım yapamamasının asıl nedeninin öğretmen maaşları olmadığını belirterek, “Sayın Bakan bütçede hangi kalemlere ne kadar ödeme yapıldığını araştırabilirsiniz. Öğretmenin maaşıyla uğraşmayı bırakın yandaş müteahhitlere sadece bu yıl içinde kaç para ödendiğine bakın” İfadelerini kullandı.

Maaşların yıllar içinde eridiğini kaydeden Sümer, öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için şu önerilerde bulundu:

-Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalı ve öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi tüm konular bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulmalı.

- Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilerek, tüm öğretmenler kadrolu olmalıdır.

-Öğretmen açığını kapatmak için her yıl 180 bin öğretmene kadro verilmeli.

-24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmelidir.

-Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınmalı ve ek ders ücretleri artırılmalıdır.