CHP’li Sümer'den 'kredi' tepkisi: Vatandaş borç batağına saplanıyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 17:51

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT) Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer sadece Halkbank'a son iki senede 5,2 milyon kredi başvurusu yapıldığını söyledi.

CHP'li Sümer'in açıklamaları şöyle:

"BORCU BORÇLA KAPATMAYA ÇALIŞTIKÇA..."



İktidar ne kadar pembe tablo çizmeye çalışırsa çalışsın gerçekleri gizleyemiyor. Vatandaşın mutfağındaki yangın bir türlü sönmüyor. Kamu bankalarından sadece bir tanesi olan Hakbank, KİT Komisyonu görüşmelerinde sorduğumuz sorulara verdiği cevapla ekonomik durumun ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sadece Halkbank’a son iki senede 5,2 milyon bireysel, taşıt ve konut kredisi başvurusu yapılmış. Vatandaş, borcu borçla kapatmaya çalıştıkça daha büyük borç batağına saplanıyor.

"ARTIK SARAYLARDAN ÇIKIP SOKAĞA BAKMANIN ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR"



Artık kimse aldığı maaşla geçinemiyor. Bu sebeple mutlaka hane gelirine ekstra sağlayacak yollar deneniyor. Bunların başında ise kredi kartları geliyor. Milyonlarca kredi kartı mağduru olduğunu biliyoruz. İnsanlar artık kredi kartı kullanırken kırk defa düşünüyor. Buna rağmen Halkbank’a son iki sene içerisinde 3 milyon adet kredi kartı başvurusu yapılmış. İnsanların çaresizliğini görmeyen iktidar yetkilileri ise ekonominin çok iyi olduğunu dile getiriyor. Artık saraylardan çıkıp sokağa bakmanın zamanı geldi de geçiyor.