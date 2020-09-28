CHP'li Tanal: AKP demek yalan, dolan demektir
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te açılışını yaptığı 300 fabrikanın içinde AKP iktidarından önce kurulup halen faaliyette olan fabrikaların olduğunun belirlenmesine ilişkin “15/20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı yaratmak için yeni açılan fabrika olarak halka sundular” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te açılışını yaptığı 300 fabrikanın içinde AKP iktidarından önce kurulup halen faaliyette olan fabrikaların olduğunun belirlenmesine ilişkin “15/20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı yaratmak için yeni açılan fabrika olarak halka sundular. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik” dedi.
Tanal sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:
“Akp demek, yalan, dolan, algı yaratmak demektir. 15/20 yıl önce açılan fabrikaları sırf algı yaratmak için yeni açılan fabrika olarak halka sundular. Keşke yeni fabrika açılsaydı inanın çok sevinirdik. Ama orta da siyasi dolandırıcılık dediğimiz algı dışında bir şey yapmıyorlar.”
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