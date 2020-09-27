Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış

27 Eylül 2020 Pazar, 10:02

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ödül töreninin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı. Ancak, Erdoğan’ın “yeni” açılışını yaptığı fabrikaların büyük bölümünün zaten daha önceden açıldığı belirtildi. Erdoğan’ın Gaziantep’te katıldığı törenin ardından otobüse binerek halka çay dağıtması ve alanda sosyal mesafeye uyulmaması ise dikkat çekti.

ÖNCE SOYLU AÇTI ŞİMDİ DE ERDOĞAN

Yeni açılan 300 fabrika içerisinde bulunan Barem Ambalaj adlı firmanın ?2019 yılının Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından bizzat açıldığı ortaya çıktı.

Hatta Barem Ambalaj adlı firmanın açılışında dualar okunurken, kırmızı kurdelenin başında Soylu ve Gül dışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulunuyor.

İŞTE O FİRMA

45 YILDIR FAALİYETTE

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili adayı olan Can Tuğsuz ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

300 fabrika içinde kendi fabrikalarının da “yeni” açıldığının duyurulmasına tepki gösteren Tuğsuz, fabrikasının 45 yıldır hizmette olduğunu söyledi.

Tuğsuz, “Gaziantep’te açıldığı iddia edilen 300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır(!) faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil. Düğmeye basıp aç-kapa yaptılarsa onu bilemiyorum ?? Kamuoyunun takdirine sunuyorum” diye yazdı.

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel de, “Bugün kentimiz OSB’de yeni? açılan 300 fabrika listesine baktığımızda Bunların hiç biri yeni değil listede 50-60 yıllık fabrikalar var. Peki hadi yeni diyelim 300 yeni fabrika açıldı diyenlere soruyorum Doğal olarak işçi lazım çalışmak isteyenler Nereye? Nasıl? Müracaat edecek?” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Öte yandan, Erdoğan, Gaziantep’te katıldığı törenin ardından otobüse binerek halka çay dağıttı. Alanda sosyal mesafeye uyulmaması ise dikkat çekti.

Kameraların, fiziksel mesafenin olmadığı alanı değil de Erdoğan’ı ekranlara getirmesi ise dikkat çekti.



