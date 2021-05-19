CHP’li Tanrıkulu’dan 19 Mayıs için "Gençlik Raporu": İşssizlik gizleniyor, yoksulluk intiharları artıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve insan hakları aktvisti Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gündemine yönelik, "Türkiye Gençlik Raporu"nu hazırladı. İşsizliğe ve yoksulluk intiharlarına dikkat çekilen raporda, gençlerin sorunları; artan intihar vakaları, gizlenen işsizlik, iş cinayetleri ve eğitim olarak 4 ana başlıkta toplandı.

"Gençlerin bayram kutlayacak hali mi var?" sorusunun yöneltildiği raporda; TÜİK’in aksine, geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 382 bine, istihdam kaybının 1 milyon 103 bine ulaştığı, “ümitsiz işsiz” sayısının ise 1,7 milyona yaklaştığı belirtildi.

EKONOMİK KAYNAKLI İNTİHARLAR ARTIYOR

Salgın döneminde patronlara 23 milyar lira kaynak aktarılırken, 2,6 milyon işçiye ödenen nakdi ücret desteğinin 11 milyar lirada kaldığına dikkat çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de 2002-2019 arasında yaşanan intiharlar içinde 5.806 intihar vakasının nedenini geçim sıkıntısı ve ticari başarısızlığın oluşturduğu belirtilmiştir.

Türkiye genelinde ekonomik sebeplerle yaşanan intiharların, toplam intiharlar içindeki payı 2018’de yüzde 7,3 iken, 2019’da yüzde 9,4’e yükselmiştir.

Sadece işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar edenlerin sayısı 2020’nin ilk 8 ayında 54 kişi oldu.

Pandemi sürecinde 1 milyon 239 bin 438 esnafa toplam 3,7 milyar TL destek verildi. Aynı dönemde sadece bir firmaya ise 9,5 milyar TL destek verildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 25

Raporda, pandemi döneminde istihdamda görünüp iş başında olmayanların sayılarının TÜİK verilerinde yer almadığının altı çizildi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in aylık verilerinde yer almamaktaydı.

"Salgın, işsizliği artırmaya devam etmektedir" denilen raporda, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 34, genç işsizliği yüzde 25, genç kadın işsizliğinin ise yüzde 30’un üzerinde olduğu kaydedildi.

4 AYDA 67 GENÇ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Raporda ayrıca, 2020 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 2 bin 427 işçiden 326’sını gençlerin (14 yaş ve altında 22 işçi, 15-17 yaş arasında 46 işçi, 18-27 yaş arasında 258) oluşturduğu belirtildi. 2021 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 735 işçiden en az 67’sinin genç işçi olduğu kaydedildi.

SALGINDA EĞİTİM EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

Raporda, Türkiye’deki eğitim sorununa da dikkat çekildi. ‘Gençlerimiz çocuklarımız bilinçli bir biçimde eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır’ ifadelerinin yer aldığı raporda, eğitimde var olan eşitsizliklerin, Covid-19 salgınında daha da keskinleştiği belirtildi.

Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim sistemi AKP Hükümetleri döneminde adeta altüst edilerek içinden çıkılmaz hale getirilmiş ve pandemi sürecinde tüm bunların soyut bir eleştiri değil, AKP’nin kasıtlı politikasızlığı olduğu kanıtlanmıştır.

Uzaktan eğitimde yüz yüze eğitimin sağladığı bireysel iletişim ve öğrencilerle ilişki kurma olanakları kısıtlı olup, eğitim büyük ölçüde bilgi aktarımına dönüşmüştür.

İnsanlar arası iletişim zayıflamış, eleştirel düşünce ve kamu yararı nosyonları eğitim programlarından çıkarılmıştır.

Pandemi ile gündeme gelen uzaktan eğitim, eşitsizlikleri iyiden iyiye derinleştirmiş ve gün yüzüne çıkarmıştır. İnternet bağlantısı, bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamamıştır.

Uzaktan eğitim denen sistemin, ilkokuldan üniversiteye öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri sağlayamamasının olumsuz sonuçları ise yıllar içinde ortaya çıkacaktır.

YÖK ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projesini uygulamadan kaldırmış, MEB bu projeyi olumsuz kabul etmiş ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini geriletecek politikaları izlemekten vazgeçmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı kaç milyon öğrencinin internete erişemediğini, kaç öğrencinin bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan yoksun kaldığını açıklamaktan kaçınmaktadır.

Cumhurbaşkanı 12 Şubat 2021’de Milli Eğitim Bakanlığının '2 milyon tablet dağıttığını' açıklamış ancak vermiş olduğum yazılı soru önergesine gelen yanıtta Milli Eğitim Bakanı dağıtılan tablet sayısı için '2021 yılında Mart ayı sonunda 660 bin adedi geçmesi hedeflenmiştir' ifadesini kullanmıştır.

Cumhurbaşkanının 50 bin tablet dağıttığını açıkladığı Şahinbey Belediyesinin ise 20 bin tablet dağıttığı ortaya çıkmıştır."