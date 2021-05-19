Türkiye'de gençler, güvencesiz işlerde karın tokluğuna çalışıyorlar ve geleceklerini yurtdışında görüyorlar

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türkiye’deki gençlerin sorunlarını ele alan bir politika notu hazırladı. Açıkel notunda, Türkiye’deki genç işsizlerin sayısının bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti. AKP iktidarında yaklaşık 20 bin gencin intihar ederek yaşamına son verdiği kaydedilen politika notunda şu bilgilere yer verildi.

- Türkiye’de genç nüfusta 2018 Ağustos döneminde yaklaşık 4.2 milyon olan mevsim etkisinden arındırılmış çalışan sayısı, 2021 Şubat’ta 3.3 milyona kadar geriledi. İşsizlik bakımından dünyanın en kötü 34 ülkesinden biri olan Türkiye, genç işsizliği yönünden dünyanın en kötü 18 ülkesi arasında yer aldı.

- 11 milyon 171 bin genç, işgücünün içinde dahi yer almıyor. Bu sayı, bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan fazla.

- TÜİK verilerine göre, gençlerde işgücüne katılma oranı 2019’da yüzde 44.4 iken 2020’de yüzde 39’a geriledi.

YÜZDE 149 ARTTI

- 2005’te 22 bin olan “iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayan üniversite mezunu” sayısı, bugün 17 ilin nüfusunu geride bırakarak 272 bine çıktı. Ümidini yitiren üniversite mezunu işsiz sayısında son 1 yılda yüzde 149 artış oldu.

- 18-24 yaş aralığında ne okuyan ne de bir işte çalışan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 14.3 iken, Türkiye’de yüzde 32.2 ile OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada.

- 2020 itibarıyla 15-29 yaş grubunda olup ne eğitim alan ne de bir işte çalışan gençlerin sayısı 6 milyona yaklaştı. Türkiye’de her 5 üniversite mezunundan 1’i ne iş hayatında yer alıyor ne de aktif iş arıyor.

- Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatında yer alan her 5 gençten 1’i sigortasız çalıştırılıyor. 2014-2020 arasında 15-27 yaş arasında 2 bin 242 genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

- KYK kredisi kullanan yaklaşık 5 milyon genç borçlarını ödeyemiyor. 4 yıl öğrenim kredisi alan bir öğrenci, mezuniyet sonrası hayata en az 30 bin TL’lik bir borç yüküyle başlıyor. AKP, istihdam yaratamadığı halde borçlu mezun ettiği gençlerden kredi geri ödemelerini yapmalarını bekliyor.

KALİFİYE GENÇLER EVDE

- Bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarından mezun olan üniversitelilerin işsizlik oranı yüzde 14.1. Mühendislik alanında da mezun gençlerin işsizlik oranı TÜİK’e göre yüzde 12.1. Tüm dünya, mühendislere ve bilişimcilere ihtiyaç duyulan dijital dönüşümü yaşarken Türkiye’de bu alanlardan mezun olan her on gençten biri işsiz.

- Sürekli artan döviz kuru ve vergi baskısıyla ortaya çıkan fiyat artışı Türkiye’de birçok teknoloji ürününü ultra lüks araçlar hâline getirdi. Türkiye, OECD’nin “okul çalışmaları için bilgisayara erişim” isimli listesinde 77 ülkenin içinde 64’üncü sırada.

20 BİN GENÇ İNTİHAR ETTİ

- 2002-2019 yılları arasında 15-29 yaş grubunda 19 bin 277 genç intihar etti. AKP’nin kötü yönetimiyle derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk gençleri hayattan koparıyor.

- Türkiye, iyi eğitim almış profesyonellerini, kalkınmamızda nitelikli üretimde kilit role sahip olan mühendis, mimar, hekim, akademisyen, bilim insanı başta olmak üzere yetişmiş nüfusunu beyin göçü ile kaybediyor.

- 2016’da 69 bin 326 kişi yurtdışına giderken bu rakam, 2018’de 136 bin 740 kişiye yükseldi. İki yılda yüzde 97 artış yaşandı.

- 2019 verilerine göre, Türkiye’den göç eden nüfusun yüzde 41’i genç.

SUÇA SÜRÜKLENİYORLAR

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018’de örgün eğitimde lise ve üniversitede okurken tutuklanan öğrencilerin sayısı bin 848 kişi.

- TÜİK verilerine göre 2015’te 18-24 yaş arasında 45 bin 451 genç suç işledi. 2019’da ise bu sayı yaklaşık yüzde 60 artışla 72 bin 397’ye çıktı.

- Türkiye’de madde kullanıcıları arasındaki her iki kişiden biri, 25-34 yaş aralığında yer alıyor.

- AB ülkelerine kıyasla Türkiye, madde kullanımı bağlantılı 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülke. l ANKARA