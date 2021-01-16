CHP'li Tanrıkulu’nun raporu: 38 kişi hayatını kaybetti, 1855 kişi işkence gördü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2020 Yılı Hak İhlalleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 300 kadın cinayeti, 2 bin 427’si iş cinayeti olmak üzere bir yılda 3 bin 362 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.



Raporda 38 kişinin cezaevinde öldüğü ve 1855 kişinin de işkence gördüğü belirtildi. Raporda işkenceye maruz kalanların 15’inin çocuk olduğu vurgulandı.

Raporda toplantı ve gösteri yürüyüşlerine getirilen engeller de sıralandı. Buna göre, 38 eylem ve etkinliğin yasaklandı, 753 eylem ve etkinliğe müdahalede bulunuldu, eylem ve etkinliklerde 2 bin 123 kişi gözaltına alındı, 44 kişi tutuklandı, 294 kişi de toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle açılan davalarda mahkum oldu.

Raporda Van’daki yasağa da dikkat çekildi. Van’da ve 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan eylem ve etkinlik yasağı aralık ayı sonu itibariyle 1489 gündür devam ediyor.



