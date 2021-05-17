İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çarpıcı 'bekçi' benzetmesi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:40

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, son günlerde yaşanan bekçi şiddetini sosyal medya hesabından eleştirdi. TBMM'de, bekçi yasası görüşülürken yaptığı konuşmaların görüntüsünü paylaşan Türkkan, bekçilerle ilgili düzenlemeleri, Nazi Almanyası'ndaki "Kahvrengi Ceketliler"e benzetti. Türkkan paylaştığı görüntülerde de, TBMM'de bekçi düzenlemesi görüşülürken yaptığı şu açıklamaları anımsattı:

"İktidarları eriyen bütün totaliter yönetimleri düşünün. Geçmişteki totaliter rejimlere; Nazilere, Mussolini’ye, Çavuşesku’ya bakın; benzer şeyleri görürsünüz. Bekçilerin gece parkta dolaşanlara, yürüyüş yapanlara, işinden geç saatte çıkanlara, gece saatinde eve gitmeye çalışan hanımlara nasıl davrandığını görmeniz için biraz basını takip etmeniz yeterli.

İktidarın kendisini de sıkıntıya sokacağını düşündüğümüz, rejim muhafızları veya Beştepe muhafızları gibi yeni kuvvetleri icat etmesine değil; toplumun huzurunu sağlayacak somut çözümler getirmesini beklediğimizi ifade ediyoruz."