CHP'li Taşçıer'den çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili kritik bir iddia ortaya attı.
Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşılarıyla yaptığı açıklamaları, "Berat Albayrak’ın ünlü bir sözü vardı, ‘Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat da Ocak'tan daha iyi olacak. Net söylüyorum, Mart da Şubat'tan, hatta Nisan Mart’tan zaten iyi olacak.’ Aynı hikaye Fahrettin Koca da çıkıp millete aynı masalı anlatıyor. Berat Bey de böyle aylarla, tarihlerle haşır neşirdi. Şimdi ortadan kayboldu. Nerede, ne yapıyor bilen yok. Ne olur bilinmez ama her gün hayatımızda yer alan Fahrettin Bey de ansızın ortadan kaybolabilir" sözleriyle eleştirdi.
Taşcıer, Bakan Koca'nın koronavirüs aşılarıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Aralık ayında 20 milyon aşı geleceğini fakat gelmediğini belirlen Taşcıer, şunları söyledi:
"'Ocak ayında 20 milyon daha gelecek' dendi, o da gelmedi. Baktılar hiçbir sözlerini tutamıyorlar 'kaç doz aşı geldiğini açıklamaktan vazgeçtik' dediler. Mart geldi çattı. 'İlkbahar sonuna kadar 105 milyon doz yapacağız, bunlar da astrazeneca ve biontech hariç, onlar da gelirse değmeyin keyfimize' dediler. Üzerinden daha 15 gün geçmeden, ‘umarız sonbahara kadar aşılarız herkesi’ dediler."
"BEN 2022'NİN SONBAHARINI KASETTİM' DERSE ŞAŞMAYIN"
Taşcıer, kış ayının ilkbahar döndüğünü ifade ederek, "İlkbahar oldu sonbahar. Sayın Bakan, belli ki baharları karıştırmış ama umuyoruz da yılları da karıştırmamıştır. Yarın çıkıp, ‘ben 2022’nin sonbaharını kastetmiştim’ derse kimse şaşırmasın. Çünkü gidişat o yönde. Zaten bu günlük aşılama oranlarıyla 2022’nin sonbaharı da imkansız gözüküyor" dedi.
"FAHRETTİN BEY DE ANSIZIN ORTADAN KAYBOLABİLİR"
CHP'li Taşcıer, aşılama çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini şöyle sürdürdü:
"Bunun da bir ötesi, daha aşı olmayan on milyonlarca vatandaşa, ‘siz aşı oldunuz ya, haberiniz yok mu?’ denmesidir. Berat Albayrak’ın ünlü bir sözü vardı, ‘aralık kasımdan, ocak aralıktan, şubat da ocaktan daha iyi olacak. Net söylüyorum, Mart da şubattan, hatta Nisan Mart’tan zaten iyi olacak.’
Aynı hikaye Fahrettin Koca da çıkıp millete aynı masalı anlatıyor. Berat Bey de böyle aylarla, tarihlerle haşır neşirdi. Şimdi ortadan kayboldu. Nerede, ne yapıyor bilen yok. Ne olur bilinmez ama her gün hayatımızda yer alan Fahrettin Bey de ansızın ortadan kaybolabilir."
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