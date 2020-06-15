CHP'li Tezcan: Bu ziyaret, tek adam rejiminin ve parti devletinin fotoğrafı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:41

AKP Söke İlçe Başkanlığının sosyal medya sayfasında “SGK müdürümüz sn. Abdullah KABAL, Kütüphane müdürümüz sn. Fatih Akbaba, Tayem müdürümüz sn. Lütfi Özgenç, Milli Eğitim müdürümüz sn. Şerafettin Yapıcı ve şube müdürlerimiz sn. Levent Çakmak, sn. Cengiz Aydın, sn. Bahattin Tör'e yönetim kurulumuza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadesiyle, parti binasında çekilen fotoğraf paylaşıldı. Ziyarete trepki gösteren CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Aydın Söke ilçesinde bazı kamu kurum müdürlerinin toplu bir şekilde AKP Söke İlçe Teşkilatına ziyaret ettikleri basına yansımıştır.

Bu ziyaret tek adam rejiminin ve parti devletinin fotoğrafı, devlette çürümüşlüğün resmidir.

Fotoğraftan ziyaretin sıradan bir nezaket ziyareti olmadığı, iktidar partisinin ilçe başkanlığının muhabbetine mazhar olma ziyareti olduğu anlaşılmaktadır.

O fotoğraf kadrajındaki bürokratlar, kendilerini devletin memuru olarak değil, AKP’nin memuru olarak görmektedir.

Saraya yaranma sevdasıyla verilen pozların kimden cesaret alınarak verildiği ortadadır.

Kendi işlerini yapmak yerine yandaşlık yarışına düşen bürokratların, AKP binasında ne işi vardır?

Devlet kurumları, siyasi partilerin yan kolları değildir.

Bu fotoğraf, AKP döneminde devlet adabından, devlet bilincinden uzaklaşmanın sonuçlarından biridir.

Parti binasında poz veren bürokratlar, siyaset yapmaya meraklıysa istifalarını verip, AKP’ye üye olsunlar.

Bu kişiler hakkında derhal soruşturma açılmalı, gereği yapılmalıdır. Konunun takipçisi olacağız.”