CHP’li Tezcan: Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakacak

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:32

CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Aydın’da su sorununa dikkat çekerek derhal önlem alınması gerektiği belirtti. Tezcan “Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakma aşamasına gelecek” dedi.

Tezcan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Aydın, tarım alanlarının en verimli olduğu illerimizden biridir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticinin ürünün para etmemesi, desteklemelerinin yetersiz olması nedeniyle üretimi bırakma noktasına gelen Aydın çiftçisine bir darbe de sulama ücretleriyle vurulmaktadır.

2021 yılında kuraklık kaynaklı az su verilmesi sonucu ürünlerde verim düşüklüğü yaşanmakta ve buna bağlı olarak tarımsal gelir düşmektedir Üreticiler kısıtlı sulama yapmasına rağmen yüksek su fiyatlarını karşılayamamaktadır.

Geçen sene 6 defa sulama yapan çiftçi dekar başına 62 TL sulama ücreti öderken bu yıl kuraklık nedeniyle 2 defa sulama hakkı tanınan çiftçiden 76 TL sulama ücreti talep ediliyor. Artezyen masrafları dekar başına 100 TL yi geçen çiftçi üretim yapamayacak hale gelmiştir.

Üretimin sürdürülebilmesi için 2021 yılı için açıklanan sulama ücretlerinin, çiftçilerin gelir ve verim kayıpları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi derhal önlem alınması gerekmektedir. Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakma aşamasına gelecektir. Aydın çiftçisinin hakkının sonuna kadar takipçisi olacağız.