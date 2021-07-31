CHP’li Tezcan: Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakacak
Aydın’da yaşanan su sorunuyla ilgili açıklama yapan CHP PM Üyesi, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakma aşamasına gelecek” dedi.
CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan Aydın’da su sorununa dikkat çekerek derhal önlem alınması gerektiği belirtti. Tezcan “Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakma aşamasına gelecek” dedi.
Tezcan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
Aydın, tarım alanlarının en verimli olduğu illerimizden biridir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticinin ürünün para etmemesi, desteklemelerinin yetersiz olması nedeniyle üretimi bırakma noktasına gelen Aydın çiftçisine bir darbe de sulama ücretleriyle vurulmaktadır.
2021 yılında kuraklık kaynaklı az su verilmesi sonucu ürünlerde verim düşüklüğü yaşanmakta ve buna bağlı olarak tarımsal gelir düşmektedir Üreticiler kısıtlı sulama yapmasına rağmen yüksek su fiyatlarını karşılayamamaktadır.
Geçen sene 6 defa sulama yapan çiftçi dekar başına 62 TL sulama ücreti öderken bu yıl kuraklık nedeniyle 2 defa sulama hakkı tanınan çiftçiden 76 TL sulama ücreti talep ediliyor. Artezyen masrafları dekar başına 100 TL yi geçen çiftçi üretim yapamayacak hale gelmiştir.
Üretimin sürdürülebilmesi için 2021 yılı için açıklanan sulama ücretlerinin, çiftçilerin gelir ve verim kayıpları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi derhal önlem alınması gerekmektedir. Sorun çözülmezse Aydın çiftçisi üretimi bırakma aşamasına gelecektir. Aydın çiftçisinin hakkının sonuna kadar takipçisi olacağız.
Video Haberler
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama