CHP'li Tezcan süt üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı

10 Eylül 2021 Cuma, 16:57

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, süt üreticilerinin girdi maliyetlerinin artmasından dolayı günden güne zarar ettiğini belirten Tezcan, “Üreticilere süt, buzağı desteklemeleri zamanında verilmemiştir. Üreticinin geçen yıla ait 4 aylık buzağı destekleri ödenmemiş, bu yıldan da henüz hiç destekleme ödemesi yapılmamıştır. Üreticilerimiz borçlarını ödeyebilmek için hayvanlarını kestirmek zorunda kalmaktadır.” dedi.

Üreticilerin sorunlarını TBMM gündemine getiren Tezcan’ın Tarım ve Orman Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular ise şu şekilde:

1- 2021 yılının ocak ayı dahil bugüne kadar ödenmeyen süt prim desteklerini ne zaman ödeyeceksiniz?

2- Başta artan yem maliyetleri olmak üzere süt üreticisini diğer maliyetleri eklendiğinde süt fiyatlarının sene sonuna kadar sabitlenmiş olmasından kaynaklı süt üreticisine verilen prim desteğinin yetersiz kalması sonucu ilave prim veya destek ödemesi yapacak mısınız?

3- Süt primi ödemeleri gerçekleşmediği için süt üreticisinin oluşan zararını kapatmak için süt primlerini yükselterek ödeme yapmayı düşünüyor musunuz?

4- Tarım ve Orman Bakanı’nın açıkladığı ve Bakanlığın belirlediği süt/yem paritesi 1,3 olup, bunun artan girdi maliyetleri karşısında ve süt fiyatlarının sabit tutulması nedeniyle paritenin üretici aleyhine gelişmesinden kaynaklı süt/yem paritesini ani değişimlere karşı üreticisini koruyacak bir çalışma yapacak mısınız?

5- Tarımsal Desteklemeler kapsamında ödenen 2020 Yılı Buzağı Desteklemesinin 1. dönem ödemesi yapılmış olup, kalan 2. dönem Buzağı Destekleme ödemesi ne zaman yapılacaktı? Kaç üreticimize ne kadar ödeme yapılması planlanmaktadır?