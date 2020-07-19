CHP'li Tezcan'dan mağdur olan bamya üreticilerine destek

19 Temmuz 2020 Pazar, 18:30

CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Koçarlı’da eylem yapan bamya üreticilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Çiftçilerimize karşı kulakları sağır, gözleri görmeyenler unutmasınlar ki üreticilerimiz sahipsiz değildir, ilk seçimden sonra da alın terinin, emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde alacaktır” dedi.

Tezcan şunları kaydetti:

Aydın Koçarlı ilçesinde bamya üreticileri yaşadıkları ekonomik sıkıntılar ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle seslerini duyurmaya çalışmış, tepkilerini ürünlerini sokağa dökerek göstermiştir. Bamya üreticilerimiz, 20 gün içerisinde yüzde 35 oranında düşen fiyatlardan mağdur olmuştur. Saray rejimi, dün olduğu gibi yine çiftçileri görmezden gelerek bamya üreticilerini yoksulluğa terk etmiştir. Ak Parti döneminde iki Trakya büyüklüğündeki toprak ekilemez hale gelmiş, Sivas'ın nüfusundan fazla çiftçi de üretimi bırakmıştır. Çiftçi toprağa muhtaç, toprak çiftçiye muhtaç hale getirilmiştir. Saray rejimi, ithalat lobisine teslim olmuştur. Ancak bu çığlığa toplumun her sorununa duyarlı olan belediyelerimiz sessiz kalmamış,üreticilerimizin yanında olmuştur. Önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez de bamya üreticilerinin binbir emekle yetiştirdiği ürünleri alarak yine ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıklamıştır. Çiftçilerimize karşı kulakları sağır, gözleri görmeyenler unutmasınlar ki üreticilerimiz sahipsiz değildir, ilk seçimden sonra da alın terinin, emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde alacaktır.