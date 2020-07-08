CHP’li Toprak: Cumhurbaşkanı’na bağlanacak
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın “çoklu baro” düzenlemesiyle baroları vesayet altına almayı amaçladığını belirterek “Türkiye Barolar Birliği’nin vesayet altına alınmasıyla Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı’na hiyerarşik olarak bağlanacak” dedi.
Toprak, partisinin MYK’sine sunduğu değerlendirme raporunda Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “çoklu baro” düzenlemesini ele aldı. Düzenlemesinin siyasi bir partizanlık projesi olduğunu kaydeden Toprak, düzenlemeyle Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) tek üst kurum olarak muhafaza edilmesinin vesayet planını açığa vurduğunu kaydetti. Toprak, iktidarın “TBB Başkanı’nı daha fazla taşımak istemeyeceğini ve kendi belirlediği bir ismi TBB Genel Kurulu’na dikte edeceğini” vurguladı.
Video Haberler
- Başsavcılıktan çocuğa sigara içirilmesine dair açıklama
- Bahçeli ve Kılıçdaroğlu oylarını böyle kullandı
- Köpek gibi çalışıyorum deyip yoksulluğa isyan etti
- AKP’li Bülent Turan'dan canlı yayında skandal sözler!
- Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını açıkladı
- Erkan Baş'tan Habertürk'e çok sert tepki!
- Çocuk pornosu çeken şebekeye baskın!
- Futbolcunun üzerine yıldırım böyle düştü!
- Küçükçekmece'de iki kardeşe dubalı saldırı anı kamerada
- Otobanda şoke eden görüntü!