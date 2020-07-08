CHP’li Toprak: Cumhurbaşkanı’na bağlanacak

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın “çoklu baro” düzenlemesiyle baroları vesayet altına almayı amaçladığını belirterek “Türkiye Barolar Birliği’nin vesayet altına alınmasıyla Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı’na hiyerarşik olarak bağlanacak” dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00
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Toprak, partisinin MYK’sine sunduğu değerlendirme raporunda Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “çoklu baro” düzenlemesini ele aldı. Düzenlemesinin siyasi bir partizanlık projesi olduğunu kaydeden Toprak, düzenlemeyle Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) tek üst kurum olarak muhafaza edilmesinin vesayet planını açığa vurduğunu kaydetti. Toprak, iktidarın “TBB Başkanı’nı daha fazla taşımak istemeyeceğini ve kendi belirlediği bir ismi TBB Genel Kurulu’na dikte edeceğini” vurguladı. 


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