CHP'li Toprak: "Savcılar, görülmemiş şekilde fezleke yağdırıyor"

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:42

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ülke ve dünya gündemine dair haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Rapordan dikkat çekenler şöyle:

SAVCILAR, GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE FEZLEKE YAĞDIRIYOR

İktidar, 2023-2053-2071 vizyonundan bir anda 27 yıl geriye gidip, 1994 ruhunu çağırıyor. Savcılara talimat verilerek meclise yağdırılan fezlekelerin sayısı vekil başına ortalama 2’yi aşarken, Öcalan’a İmralı pazarlığında verilen yasal güvence kapsamında 2014’te çıkarttıkları 6651 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Hakkında Kanun’u da unuttular! Herkesi terörist olarak gören Erdoğan, kısıtlamaları sürdürüyor! ‘Kimlerle yola çıktık, şimdi maalesef kimlerle yan yanayız’ diyerek pişmanlığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001 yılında AK Parti’yi kurduklarında 1994 ruhunu reddettiğini, ‘Milli Görüş gömleğini çıkarttığını’ ilan ettiğini unutuyor.

Yolsuzluk-Yasaklar-Yoksulluk (3Y) ile mücadele diyerek halkın oylarını alan ve tek başına iktidar olan siyasi partinin şimdi kendisine oy vermeyenlere ‘lanet ve beddua’ okuyan bir dönüşüm geçirmesi siyasi ibret tablosudur. Kendisi okuduğu bir şiirle ‘halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle aldığı hapis cezası sonrasında siyasi yasaklı hale gelen ve siyasi yasağı CHP’nin de desteğiyle kaldırılan Erdoğan, şimdi aynı gerekçeyle siyasi muhaliflerini yasaklı hale getirmeye, siyasetin dışına itmeye çalışıyor. Savcılar, bugüne kadar tarihimizde görülmemiş bir şekilde Meclis’e milletvekilleri hakkında dokunulmazlık fezlekesi, dava dosyası, yargılama ve mahkumiyet talepleri yağdırıyor. Şimdi iktidar bazı fotoğrafları gündeme getirerek suçlamalar yöneltirken, HDP Eş Başkanının ‘O fotoğrafları devlet çekti. O görüşmelerde güvenliği devlet ve hükümet İHA’larla sağladı. İktidarın bize vaatlerini açıklayacağız’ diyor, iktidardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ses çıkmıyor. O fotoğrafları ekranlarda gösteren İçişleri Bakanı bir haftadır susuyor. İktidar İttifakı’nın ortağı susuyor.

HER AN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ GÜVEN KAYBETTİRİYOR

Şubat ayında hizmet sektörü güveni yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 puana düştü. Ekonomik Güven Endeksi’ni (EGE) oluşturan diğer alt endekslerden Tüketici Güven Endeksi (TÜGE) şubat ayında yüzde 1,5 artmasına karşılık hâlâ 100 puanın altında ve 84,5 puanda. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de şubatta yüzde 0,4 oranında artışla 108,9 değerini aldı. Beş alt endeksin üçünde gerileme yaşanması EGE’yi de aşağı çekti ve şubat ayında ekonomik güven azaldı. Kasım ayı başından bu yana gündemde tutulan ekonomik-demokratik reformların beşinci aya girilmesine rağmen henüz ortada olmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz politikalarına yönelik söylemleri yanında dört aylık suskunluktan sonra görevden affedilen eski Hazine Maliye Bakanı’nın politikalarının sahiplenilmesi ve başarılı olduğunun savunulması, yeni dönem ekonomi politikalarıyla ilgili endişeleri de gündeme getirdi. Nitekim uzun bir sessizlikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 128 milyar dolarlık rezerv satışını kabul etmesine karşılık, bu rezervin satışıyla ilgili resmi verilerin ortada olmaması, Merkez Bankası kayıtlarında görünmemesi döviz kurlarını yeniden yükselişe geçirdi. Ekonomi politikalarında ve uygulamalarda her an yeni bir değişikliğe gidilebileceği, eski politikalara dönülebileceği kaygıları ve belirsizlikler de güven kaybını tetikleyen unsurlar arasında görülebilir.

RUSYA DARBE PLANINA DESTEK VERMEZ

Ermenistan’da Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık tablosu, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’a muhtıra vererek istifasını istemesi ve Paşinyan’ın bunu bir darbe teşebbüsü olarak nitelendirip halkı sokağa çağırmasıyla, yeni bir boyut kazandı. Başbakan Paşinyan istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı’nı görevden azlederken, Cumhurbaşkanı Sarkisyan azil kararnamesini imzalamadı, reddetti! Ermenistan meclisindeki muhalefet cephesi hep birlikte Paşinyan’ın karşısında ve orduyu destekliyor. Dağlık Karabağ’dan bu yana Ermenistan ve Azerbaycan anlaşmasında kilit rol oynayan Rusya, gelişmeleri Ermenistan’ın iç meselesi olarak değerlendirdiğini açıkladı. Ermenistan ordusunun hükümete muhtıra vermesi, seçilmiş başbakanın istifasını istemesinin arkasında, AB-ABD’ye yakın Başbakan Paşinyan’dan en baştan itibaren fazla hazzetmeyen Rusya’nın olduğu görüşleri ön plana çıksa da halen halkın ciddi desteğine sahip görünen Paşinyan’a karşı Rusya’nın bir darbe planına destek vereceğini öngörmüyorum.



