CHP'li Toprak'tan 'Albayrak' yorumu: "Niye gittiği anlaşıldı"
İktidarın enflasyon yorumlarına tepki gösteren CHP'li Toprak, eski bakan Albayrak'ın sözlerini hatırlatarak,"Niye gittiği anlaşıldı" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yüzde 14,3 olarak açıklanan kasım ayı yıllık enflasyon ve yüzde 23 olarak açıklanan üretici enflasyonunun ardından iktidarın söylemlerini eleştirdi.
İktidarın, "Dövizdeki artış, enflasyonu yükseltti" şeklindeki değerlendirmelerine dikkat çeken Toprak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kura ilişkin ifadelerini hatırlatarak, " ‘Kurdaki artış önemsiz, dövize bakmıyorum’ diyen bir ekonomi bakanı vardı, görevden affedildi ama Millet affetmiyor! Niye gittiği anlaşıldı" dedi.
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