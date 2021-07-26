CHP’li Toprak’tan kamu işçilerine enflasyonun 10 puan üzerinde zam talebi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:47

Toprak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “4 milyon 200 bin memur, 2 milyon memur emeklisi ile KİT’lerde çalışan yaklaşık 1 milyon işçi adına yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde işveren konumundaki iktidar, yüzde 20’ye tırmanan enflasyona karşılık yüzde 9 zam teklifiyle ortaya çıktı.

Memur ve işçilere ilk etapta hedeflenen değil gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde zam ve 500’er TL seyyanen ücret artışı kaçınılmazdır. Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonları tarafından kamudaki işçiler adına sürdürülen pazarlıkta iktidarın önerisi tartışma konusu bile olmaksızın reddedildi. Resmi enflasyonun yüzde 17’yi aştığı önümüzdeki aylarda yüzde 20’lere tırmanacağı bir ortamda yüzde 9 zam önerisiyle masaya oturmak işçilerle alay etmektir” dedi.

Toprak’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ENFLASYONUN 10 PUAN ÜSTÜNDE ZAM

“Yıllardır güvencesiz çalıştırılan taşeron işçileri CHP’nin baskısıyla kadroya almak zorunda kalan iktidarın sendikalarla yapacağı sözleşmede yüzbinlerce taşeron işçi de toplu sözleşmeden yararlanma olanağına kavuşacak. Bir önceki sözleşmede kapsam dışı tutulan bu işçilerin diğerleriyle arasındaki ücret makasının kapanması için mutlaka ciddi bir tutarda net seyyanen zam yapılması kaçınılmazdır. İktidar yine kaynak sıkıntısından, bütçe disiplininden, tasarruf tedbirlerinden dem vurarak milyonlarca çalışana mümkün olan en düşük zammı vermeyi hedefliyor. Mevcut koşullarda hedeflenen değil gerçekleşen enflasyonun en az 10 puan üzerinde bir ücret zammı ve tüm işçilere 500 TL seyyanen net-nakit zam, hiç değilse iktidarın baş edemediği yüksek enflasyonun tahribatını bir nebze de olsa azaltacaktır.”

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

“2023’te yüzde 5’lik enflasyon hedefinin tutmayacağı en az yüzde 10 düzeyinde olacağı MB’nin enflasyon raporlarında ve beklenti anketlerinde ortaya çıktı. MB, yılsonu enflasyon hedefini yüzde 9,4’ten yüzde 12’ye revize ederek yükseltti. Beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15’in üzerinde… İktidar buna rağmen yüzde 8-9’luk zam önerisiyle milyonlarca çalışanın karşısına çıkabiliyor!”

MÜTEAHHİTLERE ÖDEME YAPILIYOR, İŞÇİ VE MEMURA “PARA YOK” DENİLİYOR

“İktidar müteahhitlerinin milyarlarca TL ya da dolar-euro tutarındaki garanti ödemelerini hiç aksatmayan, vergi borçlarını silen, İstanbul Havaalanı başta olmak üzere KÖİ modelli havaalanlarının kira ödemelerini 2024’e erteleyen iktidar, milyonlarca işçi ve memurla toplu sözleşmeye gelince ‘bütçede para yok’ bahanesine sığınıyor. Bir yanda inançtan, ahlaktan söz edenler diğer yanda ‘çalışanın alın teri kurumadan hakkını ödeyeceksin’ anlayışından kopmuş durumdalar.

Her türlü israfı ‘itibar’ olarak görenler kendilerini tasarruftan muaf tutarken, 4 milyon memur, 1 milyon işçi, 2 milyon emekli olmak üzere, aileleri ve çocuklarıyla birlikte 20 milyonu aşkın dar gelirli kitleyi tasarrufla terbiye etmeye, hakkını vermemek için yollar bulmaya çalışıyor. Almanya’nın, Fransa’nın, İtalya ve Hollanda’nın Türkiye’nin ekonomik başarılarını kıskandığını söyleyenler, kamuda istihdam edilen memura, işçiye, yıllarca ülkeye ve devlete hizmet etmiş emekliye de Alman, İtalyan, Fransız, Hollandalı işçi, memur ve emeklileri kıskandıracak maaş ve ücretleri vermeye mecburdur.”