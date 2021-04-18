CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur yaşamını yitirdi

18 Nisan 2021 Pazar, 23:28

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

'ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı. Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebeci olarak mesleğini yaptı. 1992 yılından bu yana üyesi olduğu ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3'üncü kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.