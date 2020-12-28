CHP’li Torun, belediye yardımlarını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 7.7 milyon yurttaşa ayni ve nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi.
Torun, “Belediyelerimiz halkçı projelerle halkın yanında olmaya devam edecek. Yereldeki başarılarımız bizi ilk seçimlerde iktidara taşıyacak. İşte o zaman bu adaletsiz düzene son vereceğiz” dedi.
Torun, CHP’li belediyelerin 2020 yılındaki faaliyetlerini ve iktidarın yerel yönetimlere yönelik tutumunu değerlendirdi. “İktidar, işi gücü bırakmış, partimize saldırıyor. Bir yandan iktidar, bir yandan küçük ortağı, her türlü yalan ve iftiraya sığınacak kadar aciz hale geliyor” diyen Torun, iktidarın CHP’li belediyelerin hizmetlerini itibarsızlaştırmaya çalışarak, aslında yurttaşı cezalandırdığını söyledi.
Torun, şöyle devam etti: “6 milyon 800 bin vatandaşımıza ayni yardımda bulunduk. 980 bin 590 vatandaşımıza nakdi yardım yaptık. Bunların içinde, kira desteği, fatura indirimi, ulaşım desteği vs. hepsi var. İhtiyaç sahiplerine 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek dağıttık. İktidar 5 maskeyi dağıtamazken, 60 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününü, ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırdık. ‘Gönül belediyeciliği’ diyenlerin aslında sadece kendi gönüllerine göre yönettikleri Sayıştay’ın sansürlenen raporlarına dahi yansıyor.”
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