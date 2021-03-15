CHP'li Torun, "İktidar gideceğini gördü"

15 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Belediyelerin durumunun yerinde görülmesi ve sorunlara hızlı çözümler üretilmesini amaçlayan ziyaretleri değerlendiren Torun, “Seçimler bize tarihi bir sorumluluk yükledi. Bu millete borcumuz var. Hata yapma lüksümüz yok. Başarılarımızı büyütmek, yerelde yeşeren umudu genele taşımak zorundayız” dedi.

CHP’li Torun başkanlığında, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan yerel yönetimler heyeti, tüm belediyelere ziyaret turu başlattı. İlk ziyaretleri Mersin’deki belediyelere gerçekleştiren heyet, çalışmalarına; Artvin, Ardahan ve Kars ile devam etti. Ziyaretleri değerlendiren Torun, “Yerel seçimlerde, tek adam yönetimini sandıkta yeneceğimizi ispat ettik. Şimdi önümüzde çok büyük bir mücadele var. Yerelde kazandığımız gücü genele taşımak, ülkemizi barıştırmak, demokrasiyi ve adaleti tesis etmek, özgürlük alanlarını genişletmek bizim tarihi sorumluluğumuz. Başarılarımızı büyütmek, yerelde yeşeren umudu genele taşımak zorundayız. Bu süreçte hata yapma lüksümüz yok” diye konuştu.

Belediyeleri tek tek ziyaret ederek, sorunları dinlediklerini kaydeden Torun, “Belediyelerimizin başarılarını artırmanın ve daha fazla vatandaşımızın gönlüne girmenin derdindeyiz.. İktidar artık, koltukta kalmak için kendinden olmayan herkese saldırmaktan ve seçim kanunlarını değiştirmekten medet umar hale geldiyse, gideceğini kendisi de görmüştür. Onlar kutuplaştırmaktan medet umuyor ama biz kucaklayacağız, birleştirerek yöneteceğiz. Onlar millete dert oldu, biz derman olacağız” dedi. CHP heyeti, ziyaretlerine farklı belediyelerle devam edecek.