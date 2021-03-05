CHP’li Torun: "İktidarın yapamadığını belediyeler yapıyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 8 milyon 228 bin yurttaşa ayni, 1 milyon 587 bin yurttaşa nakdi yardımları hatırlatarak iktidara eleştirilerde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İktidarın engelleme girişimlerine rağmen 8 milyon 228 bin vatandaşa ayni, 1 milyon 587 bin vatandaşa nakdi yardım yapıldı. “CHP gelince yardımları kesecek” söylemi ile birlikte tüm kara propagandalar boşa çıktı. İktidarın yapamadığını CHP’li belediyeler yaptı” dedi.
CHP’li Torun, “Belediyelerimiz, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den itibaren, ellerindeki imkânları zorlayarak salgından etkilenen vatandaşlara yardıma başladı. Bu insani süreçte bile siyasi hırslarına yenilen iktidarın engellemelerine maruz kaldılar. Bağış kampanyalarında toplanan yaklaşık 15 milyon 250 bin liraya el konuldu. Bazı belediyelerimizin ekmek dağıtımı, maske üretimi hakkında incelemeler başlatıldı. Soruşturmalar açtılar yılmadık, bağış kampanyalarını engellediler, kaynakları kesmeye çalıştılar bir yolunu bulduk ve hizmeti vatandaşa götürdük” diye konuştu.
‘10 MİLYON VATANDAŞA ULAŞTIK’
Torun, “1 Mart 2021 verilerine göre 8 milyon 228 bin vatandaşımıza ayni, 1 milyon 587 bin vatandaşımıza doğrudan nakdi yardım yapıldı. Sokağa çıkma yasakları sırasında talep üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine, 34 milyon 500 bin öğün yemek ulaştırıldı. 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürünü, ücretsiz olarak teslim edildi. Bunların yanı sıra belediyelere ait işyerlerinin kiralarında ve ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarında indirimler, ertelemeler uygulandı. İktidar işçilerimize 2 bin 825 liralık asgari ücreti reva görürken, belediyelerimiz en az 3 bin 100 lira vermeye başladı” ifadelerini kullandı.
CHP’li belediyelerin; esnafa, yerli üreticiye, öğrenciye, mağdur vatandaşa, kısıtlı kaynaklarını zorlayarak destek verdiğini belirten Torun, “Milletin halini unutan merkezi yönetimin yapamadığını belediyelerimiz kısıtlı imkânlarla yapıyor. İsrafa son verip milletin parasını çılgın projelerle heba etmeyince kaynak da ortaya çıkıyor. Kaynaklar, belli grupların çıkarları için değil, vatandaşın öncelikli sorunlarını çözmek için kullanıyor. İktidarı rahatsız eden tablo da bu. ‘CHP gelince yardımları kesecek’ söylemiyle birlikte tüm kara propagandaları tek tek boşa çıkarıyoruz. Yardımlar artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı. İktidara seslenen Torun, “Ne yaparsanız yapın, millete hizmete engel olamadınız, olamazsınız. Engelleme girişimlerinden size ekmek çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacak. Milletimiz, kendi belediye başkanlarını size yedirmez” dedi.
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